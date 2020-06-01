Шнур и "Ленинград" получили премию Berlin Music Video Awards-2020

Торжественная церемония Berlin Music Video Awards-2020 впервые проходила в формате онлайн. Впервые на ней чествовали сразу четырех исполнителей и одного редактора монтажа из России. Досталась награда и уже не существующей группе "Ленинград" Сергей Шнурова.

Удивительно, что "Ленинград", в январе успевший сменить состав, где от прошлого остались лишь Сергей Шнуров и вокалистка Флорида, да и официально считающий уже распущенным, продолжает получать международные награды. Вот и на BMA-2020 группировка выиграла третью премию в престижной номинации за "Лучшую режиссуру". Сделала это благодаря режиссеру и сценаристу одного из последних "ленинградских" клипов I_$USS" Леониду Колосовскому.

Две премии в Берлине получили и их земляки - Little Big. Обе за клип, о котором, после Uno уже многие забыли - за Go Bananas. Его признали первым в номинации "Лучшее трэшевое видео".

Это вполне достойный комплимент - "трэш" - ныне самостоятельный и востребованный жанр современных кино и видео-культуры. Хотя вторая награда Little Big - 3-е место в главной категории BMVA-2020 - "Лучшее музыкальное видео", еще более ценна!

А победил в ней клип Horse Сальваторе Ганаччи - романтичного красавца, в страстных балладах и бойких брейк-битах которого, как правило, снимаются очень привлекательные и певучие девушки. Пела с ним даже Enya. На клипы Сальваторе, как правило, не скупится: в них - масса персонажей и драматический, лиричный сюжет, чаще всего - на стыке с художественной мелодрамой. Проиграть этому бородатому шведскому диджею, родившемуся в Боснии и Герцеговине, было не зазорно, ведь и его танцевальный, резвый клип Horse 2019 года собрал в сети уважительные 24,6 миллиона просмотров. А среди тех, кто в нем снялся, оказались даже лев, и гималайский медведь…

Отличилась и еще одна россиянка - певица Manizha. У нее, как и у "Ленинграда" - тоже "бронза". Благодаря песне "Недославянка", зато в самой креативной категории - "Лучшая идея и концепция". От Манижи в дальнейшем ждем и более значительных успехов!

Удивительно, но 3-е место и у москвича Кирилла Хандурина в номинации "Лучший монтаж" - за клип Муджуса "Солью круг".

Кстати

В Берлине теперь награждают и мастеров "низко-бюджетного видео". И снова здесь чествовали петербуржцев. Второй приз - у группы "Питерский щит" с клипом "Бритва".