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Шнуров вновь поиздевался над "голодающими" звездами шоу-бизнеса

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    01.06.2020, 13:00
Текст:   Олег Усков
Фото: предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи Фото: предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Фото: предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи

Российский музыкант, актер, бизнесмен и в целом артист максимально широкого профиля Сергей Шнуров вновь подогрел т.н. "хайп", поднявшийся в отечественных СМИ вокруг заявления продюсера Иосифа Пригожина.

Фото: Александр Поляков/ РИА Новости
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Напомним, Пригожин заявил, что из-за коронавируса артисты сильно бедствуют. Шнуров усомнился в том, что семья Пригожина, например, действительно испытывает нужду. Пригожин на это ответил. Шнуров тоже ответил. Пригожин Шнурову пригрозил. Шнуров, разумеется, не успокоился. И опубликовал в своем Instagram очередное ругательное, так сказать, стихотворение.

Суть которого саркастически сведена к тому, что "все попрятались по норам" - и работники культуры, и бизнес-элита, и простой народ, но при этом тяжелее всего пришлось в сложившейся ситуации "звездам" - им просто нечего уже есть.

Пост юмориста, одного из самых, кстати, преуспевающих представителей российского шоу-бизнеса, тут же сходу собрал более ста тысяч отметок "нравится" и, разумеется, вызвал обсуждение.

Тоже - с юморком и прибаутками. Вроде таких: "Тарзан настолько бедствует, что решил вернуть Наташу Королеву Игорю Николаеву". Напомним, ранее пятидесятилетний Тарзан, российский стриптизер и актер, жаловался на нехватку в их с Королевой семье средств, заявив, что в отличие от "бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают", они, артисты, подобными благами не обладают. Более того: по мнению стриптизера, "народ вообще не понимает", как нелегко сейчас приходится им, деятелям культуры.

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