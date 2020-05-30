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Пригожин объяснил, почему отправлял нецензурные угрозы Шнурову

Новости
    30.05.2020, 19:18
Текст:   Олег Усков
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Еще одна нарядная деталь в виртуальном противостоянии продюсера, супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина с музыкантом и бизнесменом Сергеем Шнуровым.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Пригожин признался, что действительно отправил фронтмену "Ленинграда" нецензурные SMS с угрозами. Которые Шнуров тут же охотно обнародовал в своем Instagram - на всеобщее обозрение и с комментарием.

Отметим, что ранее продюсер факт отправки SMS опровергал, уверяя, что у него нет номера телефона оппонента и сообщения эти - шутка "пранкеров". Но теперь подтверждает: да, отправлял. И называет причину.

"Знаете, что меня взбесило больше всего? Я пытался ему дозвониться, искал его телефоны, пытался написать ему SMS. А он взял и опубликовал сообщения", - рассказал Пригожин. Негодуя: "Разве это нормально?"

"Он меня цеплял, цеплял. Почему я должен терпеть? Честно говоря, меня всегда бесит, когда человек задевает кого-то из семьи", - приводит слова продюсера НТВ.

При этом Пригожин признался и в том, что супруга в споре со Шнуровым мужа не поддержала. И вообще "хочет держаться от этого всего подальше".

"Но что мне делать? Развестись, чтобы я мог иметь свою точку зрения? Я ее люблю, обожаю, но у меня есть своя точка зрения, я же самостоятельный мальчик", - подытожил продюсер.

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