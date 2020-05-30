Никас Сафронов прокомментировал спор Пригожина и Шнурова

В обсуждении т.н. бедственного положения деятелей российской культуры, где уже участвуют такие фигуры, как Пригожин, Шнуров, Разин, Куклачев, Лоза, отметился и художник Сафронов. Сообщивший, что из-за пандемии коронавируса хоть и перестал продавать картины, но на жизнь не жалуется. Так как поступил прозорливо, создав себе финансовую подушечку - в это нелегкое время Никас использует рачительные накопления.

Как отметил Сафронов в комментарии "Собеседнику", он "читал в интернете, что некоторые звезды жалуются и спрашивают, как им теперь жить". Но тут нужна "точная формулировка вопроса: жить, как жили, или жить, чтобы выжить?" Ведь если отечественные артисты хотят, как раньше ("ездить на дорогих автомобилях и продолжать зарабатывать во время пандемии такие же приличные деньги, как до нее"), то это, безусловно, уже невозможно. Причем не только для российских, но и для западным звезд.

С другой стороны, по предположению художника, никто из "популярных нынче артистов" на грани нищеты все-таки не находится.

Человек, зарабатывающий приличные суммы, "должен откладывать на так называемый черный день", - говорит назидательно Никас. Выражая уверенность, что у большинства известных деятелей культуры была возможность "отложить про запас на случай подобных коллизий". Вот он, Сафронов, так и поступил, например. И сейчас использует "ресурсы, которые раньше отложил".

И если кому сейчас действительно тяжело, так это простым людям, временно лишившимся из-за введенных карантинных мер работы - сотрудникам театров, музеев, продавцам непродовольственных магазинов, ресторанов и так далее.

Николай Степанович Сафронов родился в Ульяновске. Действительный член Российской Академии художеств, Заслуженный художник РФ, Народный художник Республики Дагестан, профессор.

Первая жена - Драгана, вторая - Франческа, родившая Николаю сына Стефано. Кроме того, у Сафронова есть и внебрачные дети - сыновья Лука Сафронов-Затравкин (пианист, застрявший в унитазе) и Ландин.

Среди прочего Николай Степанович создал афишу для фильма Александра Гордона "Дядя Саша" (2018).

Ранее сообщалось, что Сафронов в свой день рождения попал в ДТП.