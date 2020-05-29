Юрий Лоза отозвался на спор Пригожина со Шнуровым

Ситуация со спором о бедственном положении российских артистов на фоне коронавирусной инфекции украсилась комментарием Юрия Лозы (разумеется).

Тезисно предыстория: фронтмен "Ленинграда" Шнуров и продюсер Пригожин энергично поспорили, так ли уж все стало плохо в финансовом плане на эстраде. Далее перейдя на личности. В процессе к дискуссии присоединились создатель "Ласкового мая" Разин и дрессировщик кошек Куклачев. И, конечно же, пресса не смогла здесь обойтись без мнения Лозы. Который, как всегда, рубанул с плеча (за что и любим).

По словам Юрия, опубликованным в Facebook, по телефону ему позвонила "докучливая дамочка", которая полчаса пыталась музыканта "заставить ответить что-либо Пригожину или Тарзану". На что Лоза ее неоднократно уведомил, что никому отвечать не собирается, и может лишь "озвучить свою точку зрения на режим самоизоляции, не более того".

Но журналистка сменила тогда тактику и перефразировала вопрос: "Вы согласны с высказываниями Пригожина и Тарзана, что артистам нужно помогать?" "Конечно согласен", - ответил дамочке Юрий. Рассудительно уточнив, что помогать нужно не только артистам, "а вообще всем, кто волею пандемии оказался без работы".

Настойчивая собеседница напомнила Юрию, что Пригожину из-за COVID-19 пришлось распустить коллектив. Оказалось, Юрию это знакомо - у него та же ситуация. Но Лоза "давно сказал своим ребятам", что могут возникнуть обстоятельства, при которых он будет не в состоянии обеспечить их работой. Так что они должны быть готовы "прокормиться каким-то другим трудом". Журналистка возразила: "Артисты же ничего не умеют кроме музицирования!". А строгий Лоза ей: "Но руки-ноги-то у них имеются!"

Следовательно, по мнению строгого, но справедливого Лозы, "если встанет вопрос о выживании", то его аккомпаниаторы "могут разносить пиццу или работать санитаром", ведь для этого больших умений не нужно.

Словом, Юрий ответил интервьюерше разумно, внятно и по существу, будучи "спокойным и мягким, как плюшевый медвежонок". Но все равно через день исполнителю пришлось часами отбивался от желающих получить его комментарий к "новости, облетевшей интернет: "Лоза резко ответил Пригожину".

Более того - Юрию прислали и "гневное обращение Иосифа", который, ознакомившись с таким заголовком, наверное записал Лозу в свои враги, как подозревает автор песни "Над деревней Клюевкой".

"Вот и поговорили в очередной раз...", - вздыхает музыкант.