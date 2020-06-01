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01.06.2020 16:30
Рубрика: Легковые авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными двигателями

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Consumer Reports, выпускающая вот уже 84 года к ряду одноименный подписной ежемесячный потребительский справочник, определила десятку худших автомобилей по надежности двигателя.

Перечень составлен по результатам опроса миллионов потребителей в Соединенных штатах из числа подписчиков издания и учитывает годы выпуска моделей автомобилей и пробег "наступления характерных проблем" силовой установки.

Фото: iStock
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Забегая вперед, в этом своеобразном антирейтинге не оказалось ни одного автомобиля корейских марок и лишь один японский - Acura MDX (в Японии - Honda MDX), а, кроме того, два автомобиля европейских марок. Остальные - продукты "большой американской тройки".

Из автомобилей актуальных для россиян в перечень попали Audi A4 поколения B8 c 2,0-литровым бензиновым турбомотором семейства CDN и Mini Cooper. Особенно часто ремонта силовой установки требуют Audi A4 2009-2010 годов выпуска с пробегом 170-250 тысяч км. На втором месте Ford F-350 2008 года с дизельным мотором объемом 6,4 литра. С ним проблемы возникали уже при пробеге 104-191 тысяча километров. Замыкает тройку Chrysler PT Cruiser 2001 года, которому требуется капитальный ремонт силового агрегата после 164-214 тысяч километров.

Для Mini Cooper критическими по поломкам двигателя и коробки оказались 2008 и 2009 года выпуска и диапазон пробега 198-208 тысяч километров.

Напротив, самыми надежными из одноклассников себя зарекомендовали японское трио Lexus ES, Infiniti G и Acura TL.

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