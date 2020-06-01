Указ губернатора Свердловской области от 1 июня 2020 года № 274-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введений на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Новости

В Москве задержали банду, вымогавшую деньги у таксистов 18:13
СК опубликовал видео с места гибели девочки в Северо-Крымском канале 18:12
Рига и Вильнюс продлили сроки ограничений при пересечении границы 18:05
Россия в мае увеличила морские поставки нефти в восточном направлении 18:00
Обрушение моста в Мурманской области попало на видео 18:00
Датчане переведут самолеты и суда на экологическое топливо 17:48
Видео: Мединский сравнил протесты в США с событиями фильма "Джокер" 17:41
Европейская статистика: как коронавирус изменил показатели смертности 17:32
Врач рассказал, как снизить риск развития тромбоза при коронавирусе 17:21
Археологи объяснили происхождение пирамид Мезоамерики 17:18
Renault рассекретила все цены на новый Kaptur 17:10
Кравцов: Голосование по Конституции 1 июля не помешает сдаче ЕГЭ 17:09
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-полицейским по делу Голунова 17:07
Установить инвалидность по новым правилам смогли 255 тысяч россиян 17:03
Франция намерена создать у себя "Кремниевую долину" 17:03
Ученые нашли способ уменьшить размер аккумулятора 17:01
Новая Hyundai Sonata получила удлиненную версию 17:00
"Люфтганза" откажется от слотов в аэропортах Мюнхена и Франкфурта 16:58
В Ростовской области нарушитель самоизоляции напал на полицейского 16:53
Умерла актриса из "Гардемаринов" Ярослава Турылёва 16:52
Клишас: Можно вернуться к вопросу о проведении голосования по Конституции 16:45
В Болгарии открылись рестораны и кафе 16:45
Путин выступил против совмещения голосования по Конституции с парадом Победы 16:44
Путин: Идеи некоторых поправок в Конституцию уже востребованы жизнью 16:42
В Воронеже работницу детсада уличили в краже крестиков у детей 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
1 июня 2020 г.

Указ губернатора Свердловской области от 1 июня 2020 года № 274-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введений на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ и от 25.05.2020 № 262-УГ, следующие изменения:

1) в пункте 5-1, части первой пункта 8-1, пункте 11, подпункте 6 пункта 12 и части второй пункта 18 слова "по 1 июня" заменить словами "по 8 июня";

2) в абзаце первом пункта 9 слова ", а также из города Москвы, Московской области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области" исключить.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией