У нового Toyota Hilux не будет конкурентов. Первое фото новинки

Toyota опубликовала тизер нового Hilux, сообщив, что модель проходит испытания под управлением гонщика Фернандо Алонсо.

Судя по тому, что весь кузов автомобиля затянут в камуфляжную плёнку, можно предположить, что масштаб рестайлинга будет большим. Сквозь маскировку проглядываются решётка радиатора новой формы, другие ниши с противотуманными фарами.

Официально заявлено, что Toyota Hilux "2020 получит новый двигатель объёмом 2.8 литра и пересмотренную геометрию подвески.

После заездов на автомобиле своими впечатлениями о нём поделился Фернандо Алонсо, который в прошлом году успел посидеть за рулём "дакарного" Hilux: "Hilux - икона, я всегда был поклонником этой модели. Когда я увидел новую версию машины, то был поражён, насколько она эффектно выглядит. Было приятно первым опробовать пикап в деле. Двигатель и подвеска показали себя прекрасно. Даже если вы устроите на этом автомобиле беспредельно-сумасшедший заезд, то от комфорта вам всё равно никуда не деться. Думаю, что у нового Toyota Hilux не будет конкурентов".

В России цена на актуальную версию Toyota Hilux начинается от 2 382 000 рублей. Пикап предложен с дизелями 2.4 и 2.8 литра мощностью 150 и 177 л.с. соответственно. "Старший" мотор комплектуется 6-ступенчатым "автоматом", базовому двигателю положена "механика".