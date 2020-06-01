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01.06.2020 11:03
Рубрика: Легковые авто

У нового Toyota Hilux не будет конкурентов. Первое фото новинки

Текст: Константин Руссов

Toyota опубликовала тизер нового Hilux, сообщив, что модель проходит испытания под управлением гонщика Фернандо Алонсо.

Судя по тому, что весь кузов автомобиля затянут в камуфляжную плёнку, можно предположить, что масштаб рестайлинга будет большим. Сквозь маскировку проглядываются решётка радиатора новой формы, другие ниши с противотуманными фарами.

Официально заявлено, что Toyota Hilux "2020 получит новый двигатель объёмом 2.8 литра и пересмотренную геометрию подвески.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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После заездов на автомобиле своими впечатлениями о нём поделился Фернандо Алонсо, который в прошлом году успел посидеть за рулём "дакарного" Hilux: "Hilux - икона, я всегда был поклонником этой модели. Когда я увидел новую версию машины, то был поражён, насколько она эффектно выглядит. Было приятно первым опробовать пикап в деле. Двигатель и подвеска показали себя прекрасно. Даже если вы устроите на этом автомобиле беспредельно-сумасшедший заезд, то от комфорта вам всё равно никуда не деться. Думаю, что у нового Toyota Hilux не будет конкурентов".

В России цена на актуальную версию Toyota Hilux начинается от 2 382 000 рублей. Пикап предложен с дизелями 2.4 и 2.8 литра мощностью 150 и 177 л.с. соответственно. "Старший" мотор комплектуется 6-ступенчатым "автоматом", базовому двигателю положена "механика".

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#Toyota