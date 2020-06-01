Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США

Новости

Глава КГБ Беларуси рассказал Лукашенко о подготовке к выборам президента 15:15
Немецких полицейских отзывают из Афганистана из-за COVID-19 15:11
2300-летний "якорь Афродиты" подняли со дна Средиземного моря 15:07
Сбербанк пояснил SMS о зачислении пенсий при переводе выплат на детей 15:05
Путин поздравил Кузнецову с рождением сына 15:00
Хакеры в Петербурге похитили бензин с заправок на 2 миллиона рублей 14:58
В Кемерове полиция и СК проверят информацию о похищении ребенка 14:55
Житель Прикамья пойдет под суд за попытку взорвать жилую многоэтажку 14:52
Министр просвещения: Новых предметов в следующем учебном году не будет 14:51
В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей 14:49
Купе-кроссовер Kia XСeed: названы цены и конкуренты в России 14:49
Музей Победы представил выставку "Дети и война" 14:45
В Вологодской области нашли тела пятерых утонувших мужчин 14:45
В Госдуме назвали "фантомными болями" обвинения РФ в беспорядках в США 14:43
В Керчи на Большую Митридатскую лестницу вернули грифонов 14:42
Число пациентов с COVID-19 в интернате под Волгоградом выросло до 187 14:31
Нетаньяху обратился в полицию из-за угроз 14:29
В Петербурге четверых мужчин задержали за совращение подростков 14:29
Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок "Аватара 2" 14:26
Южная Корея преподнесла новые уроки по борьбе с COVID-19 14:25
В парке Железноводска нанесут разметку для социальной дистанции 14:24
Еще в одной челябинской больнице произошла вспышка COVID-19 14:22
В Новосибирске суд оштрафовал участников уличных вечеринок 14:21
Режиссер "Отряда самоубийц" сравнил его с "Джокером" Тодда Филлипса 14:19
Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня 14:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
Как в Москве проходит смягчение режима самоизоляции
Как в Москве проходит смягчение режима самоизоляции
01.06.2020 13:59
Рубрика: В мире

Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США

Текст: Максим Макарычев

В попытке наезда на колонну людей в Миннеаполисе вечером в воскресенье подозревается выходец из Украины. Ему будут предъявлены обвинения в попытке совершения насильственных действий в отношении группы лиц во время протестной акции. Мотивы его поступка пока неизвестны.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Косачев назвал оскорблением обвинения в адрес РФ из-за протестов в США

По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В социальных сетях отмечается, что Вечирко был сторонником украинских националистов и служил в рядах ВСУ.

Как сообщает издание "Страна", Вечирко, по некоторым данным, является выходцем из Винницкой области, в настоящее время он проживает в получасе езды от Миннеаполиса. Он работает на американскую грузовую компанию как внешний подрядчик по контракту.

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
В США перенесли слушания по делу убившего афроамериканца полицейского

Полицейские штата Миннесота и бюро уголовного розыска проводят совместное расследование обстоятельств того, что послужило причиной наезда грузовика о с полуавтоматическим двигателем, который наехал на демонстрантов на автостраде I-35W, говорится в сообщении министерства общественной безопасности Миннесоты.

Как передал корреспондент издания 9 News с места событий в Миннеаполисе, десятки людей смогли отбежать в сторону по ходу движения большегрузной машины, прежде чем грузовик остановился. Протестующие вытащили водителя из его кабины, после чего начали его избивать. Мужчину отбили прибывшие на место инцидента стражи порядка. Его сначала отвезли с побоями в близлежащую больницу, а затем поместили в тюрьму округа Хеннепин. Сам Вечирко сообщил на допросе, что уже находился на автостраде, когда якобы потерял управление и не смог контролировать транспортное средство. Между тем, отметили комментаторы, движение по трассе было к тому моменту уже перекрыто. По счастливой случайности, удалось избежать жертв и ранений среди сотен людей.

В мире США В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Кабмин не поддержал поправки о выплате МРОТ домохозяйкам
Северный флот получит новое оружие
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии