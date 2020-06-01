Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США

В попытке наезда на колонну людей в Миннеаполисе вечером в воскресенье подозревается выходец из Украины. Ему будут предъявлены обвинения в попытке совершения насильственных действий в отношении группы лиц во время протестной акции. Мотивы его поступка пока неизвестны.

По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В социальных сетях отмечается, что Вечирко был сторонником украинских националистов и служил в рядах ВСУ.

Как сообщает издание "Страна", Вечирко, по некоторым данным, является выходцем из Винницкой области, в настоящее время он проживает в получасе езды от Миннеаполиса. Он работает на американскую грузовую компанию как внешний подрядчик по контракту.

Полицейские штата Миннесота и бюро уголовного розыска проводят совместное расследование обстоятельств того, что послужило причиной наезда грузовика о с полуавтоматическим двигателем, который наехал на демонстрантов на автостраде I-35W, говорится в сообщении министерства общественной безопасности Миннесоты.

Как передал корреспондент издания 9 News с места событий в Миннеаполисе, десятки людей смогли отбежать в сторону по ходу движения большегрузной машины, прежде чем грузовик остановился. Протестующие вытащили водителя из его кабины, после чего начали его избивать. Мужчину отбили прибывшие на место инцидента стражи порядка. Его сначала отвезли с побоями в близлежащую больницу, а затем поместили в тюрьму округа Хеннепин. Сам Вечирко сообщил на допросе, что уже находился на автостраде, когда якобы потерял управление и не смог контролировать транспортное средство. Между тем, отметили комментаторы, движение по трассе было к тому моменту уже перекрыто. По счастливой случайности, удалось избежать жертв и ранений среди сотен людей.