В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи. Речь идет об уходе за детьми, больными или престарелыми родственниками,а также уборке, приготовлении еды и другой домашней работе.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Он является одни из авторов этой инициативы.

Оговаривается ряд условий для получения пособия. Например, на него будет иметь право только один из членов семьи в том случае, если размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в конкретном регионе.

Ранее сообщалось, что минимальный размер пособия по безработице может быть увеличен в три раза - до 4,5 тысячи рублей. Глава Минтруда Антон Котяков предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).