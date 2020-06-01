Верховный суд начал пересматривать дела, по которым было принято решение, противоречащее постановлению Пленума ВС. Речь идет о постановлении, в котором разъясняется, что если водитель нарушает правила, например едет по обочине, или по встречной, или на красный, то преимуществ ни перед кем на дороге он не имеет. И в случае аварии виноват будет именно он. Это постановлением № 20 от 25 июня 2019 года.

Нарушитель правил лишается на дороге всех преимуществ. А значит, ему и отвечать за аварию. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

И вот интересная история. Некую гражданку Шеянову оштрафовали на 2500 рублей за то, что она нарушила правила дорожного движения, что привело к причинению легкого вреда здоровью потерпевшего.

Ей еще повезло, ведь часть 1 статьи 12.24 предусматривает за это наказание в виде штрафа от 2,5 до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от года до полутора лет. Однако она и с таким штрафом мириться не стала. И дошла до Верховного суда, который 5 июня 2019 года оставил наказание и решения нижестоящих судов в силе. Однако после того как вышло постановление Пленума ВС, Шеянова подала повторную жалобу в Верховный суд. Она указала на позицию Пленума. Это новое основание для пересмотра судебных актов, принятых ранее.

Итак, авария произошла 16 мая 2018 года. Согласно документам и предыдущим решениям судов, гражданка Шеянова выезжала с прилегающей территории на дорогу с поворотом налево и не уступила дорогу другому автомобилю, которым управлял некто Темирханов. В результате Темирханов получил повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. Казалось бы, все ясно и понятно. И гражданка Шеянова действительно виновата в ДТП и должна понести наказание. Но судья решил проверить дело в полном объеме.

Если водитель едет по обочине или по встречной полосе, то никаких преимуществ он не имеет, а у других водителей нет обязанности ему уступать дорогу

И вот что выяснилось. Шеянова не раз заявляла о том, что второй участник аварии двигался с нарушением правил по встречной обочине. При этом в материалах дела Шеяновой есть копия постановления мирового судьи. Из его содержания видно, что Термиханов в нарушение правил выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с машиной Шеяновой.

То есть получается, Шеянова, ничего не подозревая, выехала на дорогу с поворотом налево. В это время ей в лоб, по встречной же полосе выехал Темирханов. Произошло лобовое столкновение. Инспектор же завел административное дело и на Темирханова, и на Шеянову. И ни один из судей на это не обратил внимания. Написано в протоколе: не уступила дорогу, выезжая с прилегающей территории, значит - виновата.

Но согласно постановлению Пленума ВС № 20 водитель транспортного средства, движущегося в нарушение правил по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения. И у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу.

Именно на это сослался судья Верховного суда, рассматривающий повторную жалобу. Он указал, что водитель Темирханов не имел преимущественного права проезда нерегулируемого перекрестка. При таких обстоятельствах необоснованны выводы судебных инстанций о нарушении Шеяновой правил и наличии в ее действиях объективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.24 КоАП.

Судья принял решение производство по делу прекратить за отсутствием состава административного правонарушения, все вынесенные решения в отношении Шеяновой отменить.

Здесь водителю удалось добиться справедливости. Но можно предположить, что Верховному суду еще предстоит пересмотреть немалое количество подобных дел. Ведь до выхода этого постановления Пленума судебная практика была довольно разношерстной. И тот же Верховный суд в каких-то случаях признавал виновным в аварии того, кто не уступил дорогу машине, ехавшей по обочине, а в каких-то случаях указывал, что именно "обочечник" не имел никаких преимуществ.

Стоит отметить, что признание отсутствия состава нарушения у одного из водителей еще не делает виновным в аварии другого. Это уже задача для другого судебного разбирательства. И очень может быть, что вина будет признана обоюдной и даже распределена в соответствующих ее степени процентах на каждого из участников ДТП.

Если цель Шеяновой заключалась не в снятии с себя административной ответственности и защиты кошелька от выплат в пользу получившего легкий вред здоровью, а, например, в получении компенсации на восстановление автомобиля, то ей еще предстоят тяжбы, чтобы установить степень виновности в ДТП каждого из участников, а также размер компенсации.