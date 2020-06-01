Видео: нарушитель на скутере ловко ушел от полицейской погони

Бывалые полицейские утверждают, что в городских условиях один патрульный автомобиль без поддержки с воздуха и без подсказок систем видеонаблюдения ни за что не догонит нарушителя на скутере или легком мотоцикле. Юркий малогабаритный транспорт просто создан для игры в автомобильные "кошки-мышки": даже проигрывая в скорости, он без затруднений просачивается в узкие переулочки и молниеносно разворачивается на крохотном пятачке, где легковушка будет долго маневрировать.

Так все и вышло в каком-то из городков Юго-Восточной Азии: правоохранители упорно преследовали правонарушителя и почти оттеснили его с проезжей части на тротуар. Еще чуть-чуть и он оказался бы прижат к одному из магазинчиков и вынужден был бы остановиться. Но на его счастье (и к немалой досаде полисменов) впереди оказался поворот в переулочек, в который и юркнул наш беглец.

Патрульная машина рванула за ним, но слишком резво - хитрый скутерист быстро развернулся, обогнул стоявший перед перекрестком пикап и был таков. Копы, выбежавшие, чтобы скручивать почти загнанного нарушителя, были обескуражены: в тесной ловушке оказалась сама "кошка", а "мышка", махнув на прощание хвостиком, исчезла из виду. Номер-то записать успели?