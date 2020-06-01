Видео: от китаянки сбежала машина

Оставляешь автомобиль на ночь во дворе под окнами - ставь на ручной тормоз. Заезжаешь ненадолго на заправку или тормозишь у придорожного киоска, - ставь на ручной тормоз, даже если не выпускаешь авто из виду. Просто выходишь на минутку из салона, чтобы убедиться, что шины не спущены и багажник закрыт - ставь на ручник. Казалось бы, что тут сложного?

Чжан Моу, жительница Шанхая, на минуту забыла об этом правиле и тут же поплатилась. Предоставленный самому себе автомобиль постоял немного в пробке на Центральной кольцевой дороге в районе метро Цзиншанцзянлу, а потом медленно тронулся с места под уклон и покатил, медленно перестраиваясь в левый ряд.

Чжан кинулась за машиной-беглянкой, пытаясь то ли остановить ее, схватившись за ручку задней левой двери, то ли запрыгнуть в салон, но ничего не вышло. Автомобиль снова вильнул, на этот раз вправо и врезался в отбойник. "Побег" машины длился около минуты и, к счастью, не привел к человеческих жертвам, хотя два чужих автомобиля и получили небольшие повреждения.