Вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат

В России вступил в силу федеральный закон, дополнительно защищающий получаемые гражданами соцвыплаты от принудительного изъятия их в счет долгов перед государством.

Эти деньги - социальная помощь малоимущим, пособие пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и т.п. и считались "неприкосновенными" для судебных приставов. Но отличить их на банковских счетах граждан-должников от "иных поступлений" не всегда было возможно: приставы могли не знать о назначении этих конкретных средств.

Ныне вступивший в силу Федеральный закон N12 увеличивает количество категорий дохода, которые нельзя будет изъять у должника: пенсии по потере кормильца, пособие по причине вреда здоровью и другие. В документе также прописывается, что каждое социальное поступление на счет будет специально маркироваться в банковской системе, чтобы защитить такого рода выплаты от взысканий, и во всех расчетных документах должен указываться соответствующий код для этого вида дохода. Порядок указания кода установит Центробанк.

Одновременно судебные приставы получат доступ к информации обо всех видах банковских счетов должника - как в рублях, так и в иностранной валюте. Приставы будут знать как номер счета, так и иметь данные о движении средств по нему. Предполагается, что в итоге должникам будет теперь сложнее избежать взысканий.