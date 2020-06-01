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01.06.2020 10:31
Рубрика: Экономика

Вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат

Текст: Александр Проценко
В России вступил в силу федеральный закон, дополнительно защищающий получаемые гражданами соцвыплаты от принудительного изъятия их в счет долгов перед государством.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эти деньги - социальная помощь малоимущим, пособие пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и т.п. и считались "неприкосновенными" для судебных приставов. Но отличить их на банковских счетах граждан-должников от "иных поступлений" не всегда было возможно: приставы могли не знать о назначении этих конкретных средств.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Ныне вступивший в силу Федеральный закон N12 увеличивает количество категорий дохода, которые нельзя будет изъять у должника: пенсии по потере кормильца, пособие по причине вреда здоровью и другие. В документе также прописывается, что каждое социальное поступление на счет будет специально маркироваться в банковской системе, чтобы защитить такого рода выплаты от взысканий, и во всех расчетных документах должен указываться соответствующий код для этого вида дохода. Порядок указания кода установит Центробанк.

Одновременно судебные приставы получат доступ к информации обо всех видах банковских счетов должника - как в рублях, так и в иностранной валюте. Приставы будут знать как номер счета, так и иметь данные о движении средств по нему. Предполагается, что в итоге должникам будет теперь сложнее избежать взысканий.

Экономика Финансы Экономика Пенсии и пособия Вступают в силу в июне 2020 года

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