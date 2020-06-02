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02.06.2020 20:00
Рубрика: Легковые авто

Минус десять процентов

Автоваз предоставил работникам здравоохранения скидку на все модели Lada
Текст: Ольга Дмитренко (Тольятти)
Российская газета - Федеральный выпуск № 118 (8172)
АвтоВАЗ объявил о продажах моделей Lada любой комплектации с 10-процентными скидками для тех, кто трудится в системе государственного здравоохранения. Речь идет не только о медиках, но и о других сотрудниках больниц: водителях, административном и техническом персонале.
Скидку получат все работники системы государственного здравоохранения. Фото: PHOTOXPRESS Скидку получат все работники системы государственного здравоохранения. Фото: PHOTOXPRESS
Скидку получат все работники системы государственного здравоохранения. Фото: PHOTOXPRESS

Скидку дают следующим образом: покупатель выбирает автомобиль у дилера, обращается за автокредитом в банк, который входит в число одобренных минпромторгом, заключает договор и вносит первоначальный взнос по кредиту. Банк делает скидку на первоначальный взнос, а государство позже компенсирует эти затраты кредитной организации. Для примера: скидка на седан Lada Vesta составит 64,5 тысячи рублей. Кстати, также с первого июня любую вазовскую модель можно купить с 10-процентной скидкой, если сдать свой автомобиль не старше шести лет в трейд-ин для уплаты части первоначального взноса по кредиту.

По аналогичной схеме заработали и госпрограммы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными двигателями