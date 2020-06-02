АвтоВАЗ рассказал о самой экспортируемой Lada

Lada в рамках проекта "50 поводов для гордости" назвала Vesta самой экспортируемой моделью. "Российская газета" выяснила у АвтоВАЗа, как продавался флагман российской марки за рубежом.

Lada Vesta стала одной из самых популярных моделей в СНГ. Общий объём Vesta в объёме экспорта марки в 2019 году составил примерно 33% - 16,5 тысяч из 50 тысяч автомобилей. Всего в странах СНГ в прошлом году было реализовано 14 759 Lada Vesta. Результаты продаж выглядят следующим образом: Беларусь - 7 582 шт., Казахстан - 3 734 шт., Кавказский регион (Грузия, Азербайджан) - 249 шт., Центральная Азия - 3 194 шт.

Для экспорта Lada Vesta предлагается в нескольких модификациях: Sedan, Sedan Cross, SW и SW Cross. В зависимости от уровня отделки интерьера автомобиль доступен с климат-контролем, подогревом лобового стекла, передних сидений и заднего дивана, а также с тачскрином, камерой заднего вида, системой навигации, разъёмами USB, рассеянным светом.

Модель оснащается двигателями объёмом 1,6 литра (106 л.с.) и 1,8 литра (122 л.с.) с пятиступенчатой механической коробкой передач. Новый 1,6-литровый мотор Renault H4Mk (113 л.с.) идёт исключительно с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E.

Как отмечают в пресс-службе Lada, имеются небольшие различия в комплектациях в зависимости от рынка, но можно сказать, что наиболее востребованы топовые SW Cross.

К примеру, в Беларуси наиболее популярна SW Cross. Если раньше наибольшим спросом пользовались версии SW Cross Luxe-Multimedia и Luxe-Prestige, то сейчас много клиентов выбирает более привычный SW Comfort. В Узбекистане наибольший спрос на Luxe-Multimedia и Luxe-Prestige и также преимущественно SW Cross. В Казахстане в основном берут седан и "люксовые" SW Cross.

Напомним, по итогам 2019 года Lada увеличила поставки своих автомобилей. За рубежом продажи составили 50 тысяч машин, это на 32% больше, чем в 2018 году и в три раза больше по сравнению с началом 2017 года.

В ЕС продажи Vesta стартовали в 2017 году. Однако в 2019 году АвтоВАЗ прекратил поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм. Тогда в компании заявляли, что у завода есть планы создать в сотрудничестве с Альянсом глобальную модель и вернуться на рынок Европы. Вероятно, речь идет о Lada Niva-3. Что касается продаж, то по итогам всего прошлого года реализация автомобилей Lada в Евросоюзе составила 4956 единиц, снизившись на 3,9%.

В России Lada остаётся самым популярным брендом. Марка продала в 2019 году 362 356 машин (+1%). Доля рынка составила рекордные за 8 лет - 20,6%. Модели Lada Granta, Vesta и Largus вошли в топ-10 самых популярных российских автомобилей.