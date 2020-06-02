Будет ли рубль укрепляться дальше

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Российский рубль в первый день лета показательно преодолел важнейшие уровни сразу к обеим ключевым валютам.

Пара USD/RUB опустилась ниже 70 на старте торгов и оставалась ниже этой отметки на протяжении всего дня. Падение под этот важный круглый уровень и сохранение позиций - это возможный сигнал рынкам, что и далее российская валюта способна притягивать покупателей. Отметка 70 была важным сопротивлением в 2018 году и предполагалось, что, уйдя выше в марте, рубль может никогда не вернуться под нее, как это ранее было с отметками 25 и 50 - попытки уйти ниже были, но доллар мощно выкупали на этой просадке. Локально ситуация настраивает на оптимизм. Масла в огонь подливают массовые беспорядки во многих городах США.

Пока инвесторы с осторожностью смотрят на доллар. Впрочем, если ситуация будут и далее ухудшаться, от доллара стоит ожидать рост, а не падение.

Компании из США потянут обратно капиталы на восстановление разрушенной инфраструктуры, а минфин страны - может еще больше нарастить заимствования на долговом рынке, вытягивая капитал с рынков развивающихся стран и корпоративного сегмента. Это противоречит интуиции, ведь протесты почти в любой другой стране направили бы капитал из нее. Исключения - США и Япония. И сейчас как раз такой случай.

Теперь перейдем к евро. Важной вехой стало падение EUR/RUB к 77,5. С этого уровня начался обвал рубля после мартовских праздников. Вернувшись под 77,5, рубль отыграл обратно обвал в самое нервозное время для инвесторов. Впрочем, стоит обратить внимание, что рубль потерял тягу к евро вблизи этого уровня, так как единая валюта заметно прибавляет на международном рынке последние недели.

Технически, EUR/USD удалось переломить нисходящую тенденцию последних двух лет, что привлекает краткосрочных покупателей. В то же время все, что тянуло евро вниз эти два года, по-прежнему в силе: торговые споры, осторожность рынков и слабые надежды, что рост еврозоны будет более динамичным, чем рост в США.

На балансе мы имеем риски, что дальнейшее восстановление рубля и фондовых индексов может застопориться после двухмесячного ралли. И касание рублем отметки 70 за доллар может в ближайшие дни привлечь покупателей долларов в обмен на рубли.