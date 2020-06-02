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02.06.2020 19:09
Рубрика: Экономика

Эксперт: Уровень безработицы в России близок к естественному

Текст: Алексей Дуэль
Увеличение числа безработных в апреле на 1,1% за год до уровня 5,8%, о котором сообщил Росстат, не несет само по себе никаких тревожных сигналов, сообщил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: istock
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"Безработица в 5,8% близка к своему естественному уровню, а ее увеличение на 1,1% на фоне пандемии коронавируса нельзя назвать слишком значительным, - объяснил эксперт. - Правда, тут еще надо учесть людей, которые, формально оставаясь занятыми, отправлены в административные отпуска с выплатами на уровне МРОТ. Если прибавить такую "серую" безработицу, общий уровень будет на уровне 7,8-8%. Но эти люди все-таки не безработные, такое сложение будет не вполне корректным".

Оценивая ситуацию на рынке труда, Георгий Остапкович обратил внимание на один тревожный факт. По его мнению, сейчас высвобождается в основном низкоквалифицированная и малопроизводительная рабочая сила. Работников, представляющих хотя бы некоторую ценность, организации стараются сохранить, чтобы потом, после возобновления деятельности, не пришлось искать им замену.

"Когда среди безработных оказывается много низкоквалифицированных людей, это не очень хорошо с социальной точки зрения, - предупреждает Геогрий Остапкович. - Хотя я не думаю, что в этот кризис безработица станет нашей главной проблемой. Исторически ее уровень никогда не поднимался слишком высоко и нам всегда удавалось сохранить занятость на пристойном уровне".

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