Эксперт: Уровень безработицы в России близок к естественному

"Безработица в 5,8% близка к своему естественному уровню, а ее увеличение на 1,1% на фоне пандемии коронавируса нельзя назвать слишком значительным, - объяснил эксперт. - Правда, тут еще надо учесть людей, которые, формально оставаясь занятыми, отправлены в административные отпуска с выплатами на уровне МРОТ. Если прибавить такую "серую" безработицу, общий уровень будет на уровне 7,8-8%. Но эти люди все-таки не безработные, такое сложение будет не вполне корректным".

Оценивая ситуацию на рынке труда, Георгий Остапкович обратил внимание на один тревожный факт. По его мнению, сейчас высвобождается в основном низкоквалифицированная и малопроизводительная рабочая сила. Работников, представляющих хотя бы некоторую ценность, организации стараются сохранить, чтобы потом, после возобновления деятельности, не пришлось искать им замену.

"Когда среди безработных оказывается много низкоквалифицированных людей, это не очень хорошо с социальной точки зрения, - предупреждает Геогрий Остапкович. - Хотя я не думаю, что в этот кризис безработица станет нашей главной проблемой. Исторически ее уровень никогда не поднимался слишком высоко и нам всегда удавалось сохранить занятость на пристойном уровне".