"Газпром" обжаловал решение суда о снижении цены на газ для Польши

"Газпром" и "Газпром экспорт" подали апелляцию на решение суда о снижении цены на газ для Польши. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление российской компании.

"29 мая "Газпром" и "Газпром экспорт" в соответствии с установленным порядком обжаловали в суде округа Свеа окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG", - сообщили в российской компании.

Ранее государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что Стокгольмский арбитраж согласился с доводами польской стороны и скорректировал цену на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. Сумма компенсации за этот период в пользу PGNiG составила 1,5 млрд долларов.