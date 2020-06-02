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02.06.2020 16:20
Рубрика: В мире

Глава МИД Японии выступил за диалог с Россией

Текст: Александр Ленин (Токио)

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил о важности диалога с Россией, комментируя выдвинутую президентом США Дональдом Трампом идею расширить формат G7.

"Наша страна в корне осознает необходимость диалога с Россией для того, чтобы она играла конструктивную роль в решении международных проблем", - подчеркнул глава японского внешнеполитического ведомства, которого цитирует газета "Санкэй симбун".

Почему Трамп предложил перенести G7 на сентябрь

Ранее руководитель американского государства Дональд Трамп выразил намерение позвать на саммит "семерки", который состоится на территории США, лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи. Хозяин Белого дома также предложил перенести мероприятие на сентябрь.

На Смоленской площади в целом позитивно оценили инициативу американского президента. Вместе с тем российские дипломаты обратили внимание на сложность реализации серьезных начинаний без привлечения Пекина.

"Идея о расширенном заседании "Группы семи" в принципе идет в верном направлении, однако не обеспечивает по-настоящему универсального представительства. Очевидно, например, что без участия Китая едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В мире Восточная Азия Япония Отношения России и Японии Саммиты G7

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