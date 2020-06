iOS 14 придет на очень старые смартфоны. Список моделей

Новая версия платформы iOS 14, которую представят осенью, возможно, одновременно с новым поколением iPhone, будет доступна даже для устройств, выпущенных пять лет назад, включая iPhone 6s.

Об этом стало известно ресурсу The Verifier, который ранее предсказал, что iPhone 5s и iPhone 6 не получат iOS 12.

Ожидается, что iOS 14 станет последней версией платформы, которую смогут установить владельцы iPhone 6s, 6s Plus и iPhone SE, выпущенного в марте 2016 года, то есть более четырех лет назад. И, разумеется, обладатели более новых устройств: iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X, iPhone XS/XS Max, iPhone XR, iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Предварительный анонс iOS 14 должен состояться на конференции Apple WWDC, которая стартует в онлайн-формате с 22 июня.