Крашенинников: Дополнительного рабочего дня из-за выходного 1 июля "точно не будет"

Выходной 1 июля не станут компенсировать за счет дополнительного рабочего дня в следующем году. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной Закон, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По указу президента РФ, 1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Согласно принятому ранее закону, этот день должен стать выходным.

Павел Крашенинников прокомментировал эту тему в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

- Сегодня у меня почему-то несколько раз спрашивали - а если кто-то раньше проголосовал, то у него выходного не будет? - рассказал парламентарий. - Нет, этот выходной для всех: для тех, кто раньше проголосовал, кто пойдет голосовать и даже для тех, кто не пойдет голосовать".

Дополнительного рабочего дня из-за выходного 1 июля точно не будет, заверил он. Это прописано в законе о поправке, подчеркнул глава комитета.

Депутат также уточнил, что в случае поддержки населением поправок они вступят в силу после президентского указа об их официальной публикации.