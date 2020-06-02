Культовые иномарки 1990-х: сколько они стоят сегодня

Рухнувший вместе со страной в начале 90-х железный занавес открыл для советских граждан доступ к невиданному со времен Второй мировой войны иностранному автопрому. Хотя львиной доле населения вплоть до середины 2000-х годов все равно хватало только на подержанные "Жигули", немецкие и японские автобарахолки мы разгрузить смогли. Ну а зарождавшийся в 90-х бизнес вместе с криминалом, которые тогда были неотличимы друг от друга, красовались перед "не вписавшимся в рынок" народом авторитетными Mercedes-Benz и BMW. Так или иначе, почти все иномарки середины 1980-х начала 1990-х стали в нашей стране "родными", вызывая ностальгическую слезу у выросших из того времени автолюбителей.

Сразу стоит сказать, что речь в данном обзоре пойдет исключительно об иномарках, ставших популярными на европейской территории постсоветского пространства, куда массово ввозился главным образом по старой военной памяти немецкий модельный ряд, а также машины японских и американских брендов, но предназначенных для европейского рынка.

Восточная же часть страны в начале 90-х начала поглощаться "праворульным" японским автопромом, а потому культовый статус там получили совсем другие автомобили - о них как-нибудь в следующий раз. А сегодня о том, что массово гнали россияне из Европы.

Opel Kadett E

Фото: Пресс-служба Opel.

Годы выпуска: 1984-1993

Стоимость: 25 000 - 150 000 рублей

Наверное, одна из самых доступных иномарок 90-х из современных на тот момент машин. Если брать все достижения этой в общем-то простенькой модели, то про нее можно легко написать отдельную статью. Opel Kadett E получил титул европейский "Автомобиль года 1984", имел аж восемь кузовов, включая кабриолет, два вида универсалов и "каблук", ну и главное достижение - модель продержалась на конвейере аж до 2016 года (32 года!) под видом Daewoo Nexia.

Для своего времени Opel Kadett E обладал достаточно передовым дизайном, но при этом скромным интерьером с устаревшими даже на тот момент элементами. Исключение составляла спортивная версия GSi, которая могла похвастать редчайшей опцией - LCD-дисплеем вместо щитка приборов! Под капотом Opel Kadett E побывала уйма двигателей - от базового 1.2 до заряженного 2.0. С последним "Кадет" уделывал в динамике даже Golf II GTi, правда, из-за не лучших настроек подвески уступал Volkswagen на виражах.

Сегодня в России Opel Kadett E встречается в основном с бензиновыми агрегатами 1.3, 1.5 и 1,6 литра. Описание "На хорошем ходу" можно считать рекомендацией к покупке, учитывая, что за топ-версии сегодня просят чуть больше ста тысяч рублей.

Volkswagen Golf II

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Годы выпуска: 1983-1992

Стоимость: 30 000 - 400 000 рублей

Основателя класса имени себя 70-х годов соотечественники, можно сказать, уже не застали - староват, а вот модель второго поколения стала на всей европейской части постсоветского пространства по-настоящему любима. Благодаря тому, что Golf II попал в нашу страну уже на излете карьеры и имел невообразимое количество модификаций, включая простые и относительно недорогие, машина стала одной из немногих бэушных иномарок, на которую также можно было накопить рядовому россиянину.

После "Жигулей" даже средней руки Golf II с мягким клетчатым салоном удивлял владельца неведомыми до этого параметрами - динамикой, плавностью хода, управляемостью и эргономикой. Обладатели хороших комплектаций учились пользоваться кондиционером, бортовым компьютером и электроприводами. На вершине гаммы стоял неподражаемый Volkswagen Golf II GTI с 1.8-литровым 140-сильным двигателем и креслами Recaro, который по счастливому случаю даже побывал в семье автора этих строк.

Сегодня "Вторые Гольфы" в основном догнивают в провинциях. Большая часть из них сегодня продается до 100 000 рублей в состоянии "На ходу", однако есть и добротные экземпляры по 200 000 рублей, и даже восстановленные, отреставрированные или нашпигованные современными агрегатами. За такие просят порой 300-400 тысяч рублей.

Volkswagen Passat B3/B4

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Годы выпуска: 1988-1997

Стоимость: 30 000 - 300 000 рублей

Еще одна легенда Volkswagen на постсоветском пространстве и мечта любого мужика в те времена. В Беларуси, например, универсал Passat B3 Variant стал иконой автопрома и на протяжении трех десятилетий остается чуть ни самой популярной машиной на вторичном рынке. Люди, которые тогда имея деньги на Volkswagen Passat, покупали что-то другое, воспринимались как не совсем адекватные. Во многом, авторыночные байки про "оцинковку ZZZ" и немецких дедушек, ездящих на Passat в соседнее село за хлебушком, родились благодаря "Пассату" B3.

Технически на момент появления Passat обладал достаточно передовой конструкцией на новой платформе и по немецкой традиции большим количеством модификаций. Несмотря на то, что третье и четвертое поколение модели считаются разными, по факту Passat B4 является масштабным рестайлингом B3. Соотечественников модель познакомила с беспрецедентным уровнем комфорта и простора, особенно в кузове универсал. Смельчаки порой пригоняли и диковинные версии с автоматом. Кроме того, существовала спорт-версия с двигателем V6 мощностью 175 лошадиных сил. Однако самыми популярными модификациями до последнего дня оставались базовые - с атмосферными моторами 1.6 и 1.8.

Судьба у легендарного "Пассата" даже более грустная, чем у Golf II. Реставрацией и тюнингом немецких "сараев" особо никто не занимается, а потому полуживые экземпляры за те же 100 тысяч рублей сегодня перепродаются в основном под окончательный убой. Хотя благодаря выносливости ухоженные экземпляры с откапиталенными моторами все же встречаются.

Audi 80/90 B3/B4

Фото: Пресс-служба Audi.

Годы выпуска: 1986-1996

Стоимость: 30 000 - 400 000 рублей

Легендарная "Бочка". Несмотря на то, что Audi 80 всегда стоила чуть дороже одноклассников, прямо-таки премиум-классом модель тогда не являлась. Это был добротно сделанный и комфортный "немец", отличавшийся чаще всего тем, что под капотом был 1.8 или даже 2.0-литровый мотор, а комплектация щеголяла улучшенным интерьером и часто чуть более богатым оснащением. Так что похвастаться перед пацанами было чем. Имелись у Audi 80 как простенькие версии, так и топ-исполнения, которые имели отдельный индекс "90". Кстати, старшая модель Audi 100 поколения C3, она же "Сигара" или "Селедка" настолько массовой любви в России не имела, хотя и встречалась регулярно.

До третьего поколения Audi 80 и Volkswagen Passat технически, да и по сути были одной и той же машиной. А вот с третьего поколения дороги их разошлись, так что несмотря на одинаковый индекс "B3", общим у машин был только ряд моторов. В Audi 80 за ее десятилетнюю историю их побывало аж одиннадцать штук в разных форсировках - от 65 до 175 лошадиных сил. Audi 80 стала первым в классе полностью оцинкованным автомобилем, так что при безаварийной езде "Бочки" живут довольно долго.

Сегодня Audi 80 представлена на вторичном рынке в обширном разнообразии: от уколхоженных "ведер" за 20-30 тысяч рублей до вполне приличных образцов за 200-250 тысяч. За редкие экземпляры с двигателями V6 порой просят нереальные 400 000 рублей. Интересно, что ухоженные Audi 80 до сих пор можно встретить даже на площадках trade-in официальных дилеров.

Ford Sierra

Фото: Пресс-служба Ford.

Годы выпуска: 1982-1993

Стоимость: 40 000 - 250 000 рублей

Не самый впечатляющий внешне автомобиль с отечественным прозвищем "Сайра" в конце 80-х начале 90-х стал настоящей легендой, главным образом благодаря автоспорту. Помимо рядовых седанов, лифтбеков и универсалов, существовала и трехдверная версия, которую все называли не иначе как купе. Кузов на тот момент имел рекордно низкий коэффициент лобового сопротивления. Именно на базе трехдверки был создан культовый Ford Sierra RS Cosworth и RS500 Cosworth, гоночные модификации которых с 1987 по 1992 год становились победителями всевозможных гоночных серий. Компьютерные игры-гонки 90-х не обходились без Ford Sierra.

Невероятное разнообразие модификаций при огромном разбросе цен быстро сделали Ford Sierra очень популярной машиной практически во всех странах, где она продавалась, в том числе и в России. В общей сложности на модель устанавливалось четырнадцать моторов (!) - от чахлого 1.3 до сумасшедшего V8 5.0. Был доступен задний и полный привод, механическая и автоматическая коробка передач. Учитывая культовый статус спортивных версий, для Sierra даже тогда можно было заказать специальные обвесы, спойлеры и антикрылья.

Увы, в нашей стране о гоночной судьбе Ford Sierra знали в основном увлекающиеся автознатоки. Для большинства автолюбителей это была странно выглядящая небольшая машина с привычным после "Жигулей" задним приводом, удобным багажником лифтбека или универсала, а также довольно мощным за свои деньги 2.0-литровым мотором - самый популярный в нашей стране двигатель. За ухоженные экземпляры сегодня могут просить около 200 тысяч рублей.

Opel Omega A

Фото: Пресс-служба Opel.

Годы выпуска: 1984-1994

Стоимость: 40 000 - 200 000 рублей

Флагман модельного ряда Opel и официально лучший автомобиль Европы 1987 года. Настоящий заднеприводный лайнер, чем-то напоминавший американские авто формата full-size - эдакий "еврокадиллак". Собственно, под видом Cadillac следующая Omega B будет продаваться в США. Существовала и по-настоящему премиальная версия "Омеги" под названием Opel Senator, которая в базе оснащалась линейкой мощных моторов, кондиционером, круиз-контролем и прочими сибаритскими на тот момент опциями.

В России 90-х Opel Omega А в улучшенных комплектациях часто покупали получившие первый успех начинающие бизнесмены, которые не хотели сильно выделяться, но желали-таки показать свой более высокий статус. Автомобиль обладал просторнейшим салоном, аквариумным остеклением, мягчайшим ходом и тяговитыми моторами, включая топовый 3.0 мощностью 204 лошадиные силы. Популярным был и огромный универсал Omega Caravan.

В конце прошлого века машины делились по классам исключительно по размеру, а не по мощности и оснащению, так что даже флагманский Opel Omega продавался, как бы сейчас сказали, и в "босяцких" версиях - с двигателями 90-115 лошадиных сил и "полупустой" комплектации. Именно такие версии сегодня чаще всего и встречаются в объявлениях. На большую часть этих машин без слез не взглянешь, однако найти "живые" образцы за 120-130 тысяч рублей даже из одних российских рук все-таки можно.

Toyota Carina E

Фото: Пресс-служба Toyota.

Годы выпуска: 1992-1997

Стоимость: 50 000 - 350 000 рублей

Очень популярная и на момент выхода очень современная во всех смыслах машина, которой из 80-х годов достались в основном моторы. "Кариной Е" назывались только европейские версии "Тойоты", которая также известна как Carina IX поколения, а в самой Японии как Corona SF или универсал Caldina.

Toyota Carina E одна из первых моделей, которую в России можно было купить новой. Кстати, уже тогда машина полюбилась всевозможным ведомствам и госструктурам. Директора региональных организаций нередко выбирали новую Toyota как альтернативу пригнанным Mercedes и BMW. Кстати, первый дилерский центр Toyota был открыт еще в СССР в 1986 году сначала как сервисный центр, а с 1990 года и как автосалон.

На фоне всевозможных "Гольфов", "Кадетов" и "Пассатов" родом из первой половины 80-х, созданная уже в новом стилистическом дизайне Carina E выглядела очень прогрессивно. Модель существовала в трех кузовах - седан, лифтбек и универсал - из которых самым популярным стал первый. Под капотом можно было найти бензиновые моторы 1.6, 1.8 и 2.0, а также редкий 2.0-литровый дизель. Автомат по тем временам тоже был большой редкостью.

Сегодня на вторичном рынке Toyota Carina E представлена обширно, причем большая часть объявлений предлагает вменяемые по состоянию образцы 25-летней давности, правда за 200-300 тысяч рублей, то есть, по цене 5-7-летних бюджетников вроде Renault Logan. Статус никогда не ломающейся "Тойоты" (который, кстати, к Carina E английской сборки особо не относится) работает до сих пор еще с тех времен.

За бортом нашего обзора осталось еще значительное число достойных автомобилей более высокого ценового сегмента, большая часть из которых была несбыточной мечтой для большинства населения. О них - в следующий раз.