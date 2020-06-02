Мародеры угнали из американского автосалона 50 машин

Беспорядки в США, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда, ударили по местным автомобильным дилерам. В штате Калифорния группа неизвестных угнала из дилерского центра концерна FCA (Fiat Chrysler Automobiles) порядка 50 дорогих автомобилей Chrysler, Dodge, Jeep и RAM.

Владелец автосалона Карлос Идальго сообщил корреспонденту телеканала CBS подробности этого преступления.

В воскресенье вечером, воспользовавшись акциями протеста, неустановленные пока угонщики ворвались в здание дилерского центра, пробились к сейфу с ключами от новых машин и, завладев ключами, вывезли со стоянки и демонстрационного зала в основном "заряженные" и дорогостоящие модели. Некоторыми машинами угонщики таранили витрины и другие автомобили, которыми служба охраны пыталась блокировать им выезд с территории центра.

Что касается угнанных моделей, в основном речь идет о спорткарах Dodge Challenger Hellcat и Dodge Charger Hellcat стоимостью от 60 тыс. до 90 тыс. долларов. Самым дорогим угнанным автомобилем оказался Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition, оснащенный 717-сильным мотором за 90 995 долларов. Тираж этого маслкара составил ровно 501 экземпляр, как у оригинальной модели 1969 года.

По словам Карлоса Идальго, сотрудники автоцентра своевременно вызвали полицию, однако патрульные машины не спешили принять вызов, поскольку все силы были брошены на подавление беспорядков. Как видно, на это обстоятельство сделали ставку и грабители.

Между тем Идальго сообщил, что в большинстве угнанных машин установлены "треккеры" - антиугонные устройства, позволяющие отслеживать GPS-положение машины. Поэтому он с коллегами наблюдает, как угнанные спорткары колесят по городу. Пока машины не возвращены в дилерский центр, а злоумышленники не арестованы.