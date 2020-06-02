Мэр Нью-Йорка продлил комендантский час

Комендантский час в Нью-Йорке продлен еще на сутки. Об этом решении сообщил мэр мегаполиса Билл де Блазио. По его словам, в нынешних протестах есть смысл и мощь, однако группы людей пользуются ситуацией для подстрекательства к насилию и уничтожению собственности.

"Наш главный приоритет состоит в обеспечении безопасности граждан, поэтому я продлеваю комендантский час", - цитирует ТАСС де Блазио. Ранее мэр объявлял о введении комендантского часа с 23:00 понедельника до 05:00 вторника.

Нарушителям указа может грозить тюремное заключение до трех месяцев, а также штраф в размере до 500 долларов. Комендантский час не распространяется на пожарных, полицейских, медиков, сотрудников ряда продуктовых магазинов и аптек.

На прошлой неделе в США начались массовые протесты и беспорядки. Причиной стала гибель во время задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Только в Нью-Йорке за сутки за участие в беспорядках были задержаны более 250 человек, семь стражей порядка пострадали, повреждены 11 автомобилей полиции.