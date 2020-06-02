МИД РФ расценил обстрел журналистки Sputnik как недружественный шаг США

Обстрел продюсера агентства Sputnik Николь Руссел резиновыми пулями со стороны полицейских Москва расценивает как недружественный шаг Вашингтона. Такое заявление сделали в российском МИД, потребовав от США прекратить произвол в отношении журналистов.

"Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на этот инцидент", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, констатировав, что ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днем.

В МИД особо отметили, что "возмутительная и противоправная жестокость в отношении представителя СМИ" произошла не где-нибудь, а "у стен Белого дома, который позиционирует Америку как эталон демократии".

Напомним, продюсера Sputnik ранили в ходе стрельбы резиновыми пулями и разрыва специальной осколочной гранаты для разгона демонстрантов, хотя Руссел демонстрировала пресс-карту и заявляла о своей принадлежности к средствам массовой информации. При этом уже раненую журналистку полицейские повалили на землю и, как утверждают в МИД РФ, "в буквальном смысле затоптали".

Массовые протесты и беспорядки в США связаны с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания полицией.