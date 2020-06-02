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Рубрика: Власть

МИД РФ расценил обстрел журналистки Sputnik как недружественный шаг США

Обстрел продюсера агентства Sputnik Николь Руссел резиновыми пулями со стороны полицейских Москва расценивает как недружественный шаг Вашингтона. Такое заявление сделали в российском МИД, потребовав от США прекратить произвол в отношении журналистов.

Фото: AP Photo/Wong Maye-E
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"Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на этот инцидент", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, констатировав, что ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днем.

В МИД особо отметили, что "возмутительная и противоправная жестокость в отношении представителя СМИ" произошла не где-нибудь, а "у стен Белого дома, который позиционирует Америку как эталон демократии".

Напомним, продюсера Sputnik ранили в ходе стрельбы резиновыми пулями и разрыва специальной осколочной гранаты для разгона демонстрантов, хотя Руссел демонстрировала пресс-карту и заявляла о своей принадлежности к средствам массовой информации. При этом уже раненую журналистку полицейские повалили на землю и, как утверждают в МИД РФ, "в буквальном смысле затоптали".

Массовые протесты и беспорядки в США связаны с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания полицией.

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