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Рубрика: Экономика

Минэкономразвития: расходы бюджета сокращать не планируется

Текст: Марина Трубилина
Бюджетные расходы в условиях снижения доходов не только не сокращаются, но, напротив, увеличиваются. Об этом сообщает Минэкономразвития.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Общенациональный план восстановления экономики, подчеркивают в министерстве, учитывает бюджетные ограничения, с которыми столкнулась российская экономика. Чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы, будут задействованы средства Фонда национального благосостояния и заимствования.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости
Что прописано российской экономике для преодоления кризиса

План, разработанный правительством, является продолжением пакета антикризисных мер, направленных на поддержку занятости и доходов населения, а также восстановление экономической активности в целом. Ключевые инициативы плана дополняют национальные проекты, конкретизируют их параметры и инструменты.

Одним из основных драйверов роста в новой посткризисной экономике рассматривается малое и среднее предпринимательство, отмечают в ведомстве. "Ожидаем опережающий рост в ИТ-отрасли, а также увеличение числа малых и средних высокотехнологических компаний", - сообщает пресс-служба министерства.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минэкономразвития

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