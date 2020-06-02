Минэкономразвития: расходы бюджета сокращать не планируется

Бюджетные расходы в условиях снижения доходов не только не сокращаются, но, напротив, увеличиваются. Об этом сообщает Минэкономразвития.

Общенациональный план восстановления экономики, подчеркивают в министерстве, учитывает бюджетные ограничения, с которыми столкнулась российская экономика. Чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы, будут задействованы средства Фонда национального благосостояния и заимствования.

План, разработанный правительством, является продолжением пакета антикризисных мер, направленных на поддержку занятости и доходов населения, а также восстановление экономической активности в целом. Ключевые инициативы плана дополняют национальные проекты, конкретизируют их параметры и инструменты.

Одним из основных драйверов роста в новой посткризисной экономике рассматривается малое и среднее предпринимательство, отмечают в ведомстве. "Ожидаем опережающий рост в ИТ-отрасли, а также увеличение числа малых и средних высокотехнологических компаний", - сообщает пресс-служба министерства.