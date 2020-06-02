Для преодоления кризиса больше всего государство потратит на развитие инфраструктуры, импортозамещение, поддержку граждан и отдельных секторов экономики. Это следует из проекта общенационального плана, с которыми ознакомилась "РГ"

Российские кафе и рестораны в ряде регионов готовятся к открытию после снятия карантинных ограничений. Так, в Нижегородской области рестораторам разрешили начать монтаж летних веранд. Между тем, согласно проекту Общенационального плана, основная часть ограничений в большинстве регионов будет снята в конце сентября. Полноценная работа кафе, баров и ресторанов по всей стране возможна лишь на третьем этапе снятия ограничений. Фото: Getty Images