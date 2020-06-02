Для преодоления кризиса больше всего государство потратит на развитие инфраструктуры, импортозамещение, поддержку граждан и отдельных секторов экономики. Это следует из проекта общенационального плана, с которыми ознакомилась "РГ"
Земли оцифруют
Предусмотрено создание единой электронной инвестплощадки для земель сельхозназначения. С ее помощью можно будет оценить отдельные участки. Потенциальный инвестор сможет получить готовое решение по тому, какая сельхоздеятельность наиболее востребована в регионе. На эти цели, по одной из последних версий проекта, будет выделено 1,5 млрд рублей до конца 2020 года и 2,3 млрд рублей в 2021 году.
В апреле с предложением создать такую цифровую платформу к вице-премьеру Виктории Абрамченко обратилась "ОПОРА России". По мнению главы организации Александра Калинина, без "цифры" реализовать госпрограмму по вовлечению в оборот сельхозземель 12 млн га к 2030 году невозможно. Сейчас информация о составе, структуре собственности, качестве земель разрознена, а иной раз не соответствует действительности.
Дороги построят с опережением графика
Меры поддержки транспортной отрасли предусмотрены в проекте Общенационального плана действий по восстановлению экономики. Согласно одной из последних версий документа, нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предполагается выполнить опережающими темпами за четыре года вместо пяти. Всего на мероприятия нацпроекта планируется направить 4,8 трлн рублей.
Будут реализованы намеченные ранее проекты по строительству и реконструкции дорог. В их числе строительство Центральной кольцевой дороги Московской области, скоростной автодороги Москва - Нижний Новгород - Казань, автодороги вокруг Екатеринбурга, мостового перехода через реку Зея в Благовещенске, обхода Тольятти, Хабаровска и другие крупные проекты.
Предусмотрены также меры поддержки транспорта. В 2020 году предполагается дополнительно выделить на субсидирование авиаперевозок 3 млрд рублей к уже предусмотренным ранее 5,4 млрд рублей. Ранее правительство выделило 23,4 млрд рублей для поддержки российских авиакомпаний и 10,9 млрд рублей для компенсации затрат аэропортов.
Евгений Дитрих, министр транспорта:
"Будет построено и реконструировано 3,5 тысячи км федеральных автодорог и 33 автодорожных моста. Все мосты на сети федеральных дорог к 2024 году будут приведены в нормативное состояние".
Прививка для службы здоровья
На днях министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыл инфекционный госпиталь в Уфе. Его построили меньше чем за два месяца. Еще 16 клиник возведено или сдается силами военных строителей - от Калининграда до Владивостока. В Севастополе построят мощную - на пять корпусов - больницу скорой помощи. Когда вирус отступит, надо будет решать, как всем этим распорядиться.
Важный пункт программы - модернизация обязательного медицинского страхования. В минздраве и ФОМС говорят, что нужна оптимизация, но страховые принципы оказания медпомощи надо сохранить.
"Бюджетная система финансирования практически не сохранилась ни в одной отрасли страны. Система ОМС работает по госзаданиям, когда определяются объемы и тарифы на оказание услуг. Ее дополнительное преимущество в том, что застрахованные получают в лице страховых медорганизаций защитников своих прав", - считает глава ФОМС Елена Чернякова.
Еще одно направление в правительственной программе - доступность новых лекарств и медицинских технологий. За время эпидемии - и это беспрецедентный пример - министерство здравоохранения и правительство пересмотрели и максимально ускорили порядок проведения клинических исследований и регистрации новых инновационных лекарств, вакцин, медтехнологий, отметил глава Ассоциации зарубежных фармпроизводителей Владимир Шипков. Этот опыт может быть перенесен и на времена, когда пандемия закончится. Потому что результат очевиден - пациенты получают возможность лечиться современными препаратами и медтехнологиями намного быстрее. Кстати, когда вакцина от COVID-19 будет создана, прививка войдет в Национальный календарь. Это тоже в планах правительства.
Соцподдержка будет адресной и эффективной
Почти 52 млрд рублей предусмотрено в федеральном бюджете на 2021 год на реализацию нового порядка "прямых выплат" по больничным. Оплачивать листы временной нетрудоспособности и детские пособия, предусмотренные социальным страхованием, ФСС будет без привлечения средств работодателей. Также большинство мер соцподдержки гражданам будут предоставляться автоматически в беззаявительном порядке на основании информации о реквизитах банковских счетов в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Часть мер соцподдержки уже реализуется. Так, более 380 млрд рублей выделено на выплаты семьям с детьми в этом году, сообщили в минтруде. В их числе единовременные - 10 тысяч руб. на детей 3-16 лет; кратковременные - 5 тысяч руб., которые выплачиваются с апреля по июнь на детей до трех лет; бессрочные - ежемесячное пособие нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет. Сегодня сумма пособия составляет 50% от минимального прожиточного минимума, установленного в регионе, и полагается семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. В 2021 году семьи, в которых с учетом выплаты среднедушевой доход семьи не достигнет регионального ПМ, размер пособия увеличится до 100% от него. На эти цели уже заложено 98,8 млрд рублей на 2021 год.
В 2021 году окончательно утвердят расчет нуждаемости семей в ежемесячной выплате. Полученный на прежнем месте работы доход родителя, который встал на учет в центре занятости, учитываться по-прежнему не будет. Также в 2021-м введут единый подход к определению состава семьи. Разночтения в этом вопросе мешают назначению выплат: подчас считаются доходы всех родственников, прописанных в квартире, даже не проживающих в ней, в результате семья теряет право на получение пособия.
Антон Котяков, министр труда и соцзащиты:
"Граждане будут получать выплату на ребенка от 3 до 7 лет в размере 50% от регионального прожиточного минимума ежемесячно. К 2021 году мы проанализируем, насколько она достаточна".
Госуслуги станут техничнее
Цифровые решения продемонстрировали эффективность в условиях социального дистанцирования, говорит Евгений Ковнир, гендиректор организации "Цифровая экономика". Важно максимально использовать их потенциал при возвращении к привычной жизни.
Проект плана предусматривает создание единой платформы взаимодействия граждан и государства, цифровизацию здравоохранения, создание цифровой образовательной среды. Для бизнеса на портале госуслуг будет создана платформа для выдачи лицензий и разрешений. Изменения коснутся и судебной системы - в проекте плана обозначена проработка правовой базы для возможности проведения судов в режиме видеоконференций.
Кроме цифровизации услуг и сервисов в плане предусмотрена поддержка IT-отрасли - поддержка технологических стартапов и производителей инновационной продукции, в том числе в форме льготных кредитов и лизинга.
Прописанные в документе меры, по мнению Рената Лашина, исполнительного директора ассоциации "Отечественный софт", носят, скорее, общий характер. Вероятно, мероприятия будут конкретизированы после принятия плана профильными министерствами и ведомствами, говорит он.
Удаленную работу признают нормой
Именно за счет электронных сервисов предполагается модернизировать всю сферу трудовых отношений и оказания государством услуг по содействию занятости. За основу взят опыт портала "Работа в России", который этой весной помог людям, оставшимся без работы, встать на учет в службе занятости и начать получать социальное пособие. Сами службы занятости смогут повысить эффективность своей работы за счет взаимодействия с гражданами и работодателями в рамках единого информационного пространства.
Организации должны будут оперативно перейти на электронный кадровый документооборот. Написанные от руки заявления о приеме на работу или об увольнении, бумажные трудовые книжки останутся в прошлом. Сейчас проводится эксперимент по введению электронного кадрового документооборота, в котором участвуют исключительно по желанию. Первые результаты оказались вполне удачными, и теперь его предлагают сделать обязательным для всех.
Делается это с единственной целью - к концу 2021 года уровень безработицы в России не должен превысить 5%. Такой показатель заложен в план как критерий достижения поставленной цели. И второй заявленный маркер - устойчивый рост денежных доходов населения.
Еще одно нововведение касается выпускников вузов и ссузов - для них будут доступные различные формы первого трудоустройства, что должно помочь молодым специалистам без опыта найти достойную работу и начать получать зарплату.
Расширят и возможности дистанционной работы. Она станет доступной для муниципальных и госслужащих, а для перехода на такой тип занятости больше не придется заключать дополнительное соглашение к трудовому договору.
При этом сохранятся все повышенные социальные пособия, в том числе по безработице, чтобы помочь гражданам пережить трудное время.
ЖКХ получит субсидии
"Множество согласований затягивает получение разрешений, документации, ввода объектов в эксплуатацию. Если эти требования сделают рекомендательными, это ускорит объемы строительства", - считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.
К работе в стройотрасли планируется привлекать самозанятых граждан, в том числе и граждан СНГ. Это могут быть плиточники, каменщики, сантехники, сварщики. Гражданам это позволит найти работу, застройщику - сэкономить.
Организациям ЖКХ будут субсидировать ставки по кредитам и предоставлять госгарантии. На замену лифтов, согласно одной из последних версий проекта Общенационального плана действий, может быть выделено из бюджета около 750 млн рублей в 2020 году и столько же в 2021-м.
Гостиницам помогут погасить долги
Проект также предусматривает снижение ставки по налогу на добавленную стоимость (НДС) для предприятий туристской отрасли до 7%.
Кроме того, для поддержки отрасли расширят господдержку туроператоров, работающих на рынке внутреннего и въездного туризма за счет формирования новых маршрутов, снижения стоимости авиационных и железнодорожных перевозок. Как указано в версии проекта, на эти цели в 2020 и 2021 годах дополнительно предполагается выделить 14 млрд рублей.
Также предполагается расширять льготное кредитование и субсидировать ввод новых гостиниц и других объектов туристской инфраструктуры. На эти цели, помимо предусмотренных ранее 16,53 млрд рублей, будет дополнительно выделено в этом и следующем году 19,2 млрд рублей.
Туризм был включен в перечень пострадавших в числе первых. Министерство экономического развития и Ростуризм подготовили меры поддержки отрасли. Правительством уже выделено 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам затрат, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией вывоза туристов из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Ранее правительство также приняло решение о возможности использования средств фонда персональной ответственности туроператоров для возврата денег туристам, которые приобрели тур на период с начала действия карантинных ограничений до 1 июня. Кроме того, размер взноса туроператоров в сфере выездного туризма в резервный фонд Ассоциации "Турпомощь" на 2020 год составит символический 1 рубль. Введен также мораторий на проверки и применение санкций за несвоевременную подачу налоговой отчетности, дана отсрочка предоставления бухгалтерской и отраслевой отчетности, представлены беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам, отсрочки по арендным платежам, предусмотрен возврат средств при отмене и переносе зрелищных мероприятий, проводимых организациями исполнительских искусств или музеями. Действуют и другие меры, доступные всем компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.
Крупные предприятия туротрасли могут воспользоваться беспроцентными кредитами на выплату зарплат, введены моратории на банкротство и на налоговые санкции.
Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму:
"Восстановление внутренних турпотоков поможет перезапустить транспорт, культуру, развлекательный сектор, рестораны, торговлю - практически всю сферу услуг".
Инвестиции перезапустят
Такие меры перечислены в проекте Общенационального плана действий.
Государство посодействует росту долгосрочных сбережений населения и созданию "длинных" денег для экономики за счет расширения продаж "народных" облигаций (ОФЗ-н) - предполагается, что их можно будет купить через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Кроме того, будет завершена работа по созданию финансовых онлайн-супермаркетов - маркетплейсов.
Создание механизма СЗПК (через него изначально планировалось привлечь более 30 трлн рублей в экономику) также будет вскоре завершено и поддержит крупные инвестпроекты. Он должен стать своего рода "инвесткодексом", призванным дать крупным внутренним инвесторам гарантии неизменности базовых условий.
Антон Силуанов, министр финансов:
"Низкий уровень инвестиций - один из основных сдерживающих факторов для экономического роста".
ТЭК загрузят работой
Для создания стимулов модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) предполагается ввести повышающий коэффициент "1,3" к обратному акцизу на нефтяное сырье для НПЗ, которые возьмут на себя жесткие обязательства по объему вложений в модернизацию и срокам ввода процессов глубокой переработки нефти.
Развитие нефтегазохимии планируется поддержать введением обратного акциза на этан и СУГ в размере, определяемом от объема инвестиций .
Для поддержки нефтесервиса будет создан фонд незаконченных скважин, который позволит сохранить рабочую загрузку и платежеспособность предприятий. Планируется, что российские нефтянники закажут услуги и оборудование для подготовки новых скважин у нефтесервисных компаний в большем объеме, чем это необходимо в 2020-2021 годах. Скважины пробурят без ввода их в эксплуатацию, который будет осуществляться позднее, по мере восстановления спроса и роста добычи нефти.
Александр Новак, Глава минэнерго:
"Без мер поддержки падение заказов для нефтесервиса может составить до 30-40%".
Экономике прописаны сильнодействующие средства в больших дозах
Влияние плана на экономику будет распространяться по трем ключевым каналам: госзакупки, государственные инвестиции, поддержка доходов населения. Общий вклад плана - 3,1% дополнительного прироста ВВП в 2020 году (то есть экономика снизится на 5-5,5%, а не сильнее) и 2,6% - в 2021 году, оценивает член-корреспондент РАН, замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.
Далеко не все расходы, вошедшие в план, - это "новые" деньги. Например, основные затраты по инфраструктурным инвестициям - вложения в модернизацию БАМа, Транссиба и Центрального транспортного узла. Эти проекты входят в ранее принятый комплексный план инфраструктуры, и таким образом, речь, скорее, идет о перераспределении расходов внутри нацпроектов. Тем не менее в случае реализации плана темпы роста ВВП и ряд других показателей превысят заложенные в нем индикаторы. Во всяком случае, темп роста ВВП на уровне 2,5% достигается даже в рамках инерционного ("если ничего не делать") сценария развития экономики, отмечает Широв.
Гражданам план не сулит новых "вертолетных" денег, но предполагает более адресную поддержку самых нуждающихся, в том числе за счет создания системы "социального казначейства".
Для малого и среднего бизнеса из новых мер важен намеченный "переходный" налоговый режим для предприятий, утративших право на применение спецрежимов. Он предусматривает плавное увеличение фискальной нагрузки на общей системе налогообложения, в том числе при уплате НДС.
Отраслевые меры поддержки, заложенные в план, исходят из того, что восстановление закрытых на период пандемии отраслей (туризм, бытовые услуги, пассажирские перевозки и других) не произойдет автоматически при открытии экономики: за время карантина возник "навес" реструктурированных кредитов и отложенных платежей, а также новых кредитных обязательств, и это грозит увеличением доли "плохих" долгов и цепочкой неплатежей. Большинство из отраслевых мер были анонсированы ранее.
План нацелен и на развитие тех возможностей, которые проявились в этот необычный кризис: решение проблемы эффективной занятости через связку удаленной занятости с дистанционной системой переподготовки кадров; ускоренная цифровизация госуслуг; быстрое отсечение всего лишнего в регулировании на базе уже принятых временных послаблений для бизнеса; импортозамещение на фоне слабого рубля и проблем у импортеров.
Ключевым риском плана, который предполагает полное открытие экономики к середине следующего года, является вторая волна эпидемии, и он содержит меры для того, чтобы этого не случилось.
Максим Решетников, министр экономического развития:
"Нам, очевидно, нужен промежуточный налоговый режим для бизнеса, который уже готов тиражироваться, готов открывать новые точки, готов расти. Для него шок перехода к общей системе налогообложения будет крайне серьезным".