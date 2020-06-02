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02.06.2020 19:30
Рубрика: Экономика

Плановые работы

Что правительство предложило для восстановления экономики и доходов граждан
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8172)

Для преодоления кризиса больше всего государство потратит на развитие инфраструктуры, импортозамещение, поддержку граждан и отдельных секторов экономики. Это следует из проекта общенационального плана, с которыми ознакомилась "РГ"

Российские кафе и рестораны в ряде регионов готовятся к открытию после снятия карантинных ограничений. Так, в Нижегородской области рестораторам разрешили начать монтаж летних веранд. Между тем, согласно проекту Общенационального плана, основная часть ограничений в большинстве регионов будет снята в конце сентября. Полноценная работа кафе, баров и ресторанов по всей стране возможна лишь на третьем этапе снятия ограничений. Фото: Getty Images

Экономике прописаны сильнодействующие средства в больших дозах

Текст: Игорь Зубков
Последние версии проекта общенационального плана, с которыми ознакомилась "РГ", предполагают, что для преодоления кризиса больше всего государство потратит на развитие инфраструктуры (более 2 трлн рублей за 2020-2021 годы), импортозамещение (более 1 трлн), поддержку граждан (более 700 млрд) и отдельных секторов экономики (также свыше 700 млрд руб.).
Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Игорь Зубков

Влияние плана на экономику будет распространяться по трем ключевым каналам: госзакупки, государственные инвестиции, поддержка доходов населения. Общий вклад плана - 3,1% дополнительного прироста ВВП в 2020 году (то есть экономика снизится на 5-5,5%, а не сильнее) и 2,6% - в 2021 году, оценивает член-корреспондент РАН, замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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Далеко не все расходы, вошедшие в план, - это "новые" деньги. Например, основные затраты по инфраструктурным инвестициям - вложения в модернизацию БАМа, Транссиба и Центрального транспортного узла. Эти проекты входят в ранее принятый комплексный план инфраструктуры, и таким образом, речь, скорее, идет о перераспределении расходов внутри нацпроектов. Тем не менее в случае реализации плана темпы роста ВВП и ряд других показателей превысят заложенные в нем индикаторы. Во всяком случае, темп роста ВВП на уровне 2,5% достигается даже в рамках инерционного ("если ничего не делать") сценария развития экономики, отмечает Широв.

Гражданам план не сулит новых "вертолетных" денег, но предполагает более адресную поддержку самых нуждающихся, в том числе за счет создания системы "социального казначейства".

Для малого и среднего бизнеса из новых мер важен намеченный "переходный" налоговый режим для предприятий, утративших право на применение спецрежимов. Он предусматривает плавное увеличение фискальной нагрузки на общей системе налогообложения, в том числе при уплате НДС.

Отраслевые меры поддержки, заложенные в план, исходят из того, что восстановление закрытых на период пандемии отраслей (туризм, бытовые услуги, пассажирские перевозки и других) не произойдет автоматически при открытии экономики: за время карантина возник "навес" реструктурированных кредитов и отложенных платежей, а также новых кредитных обязательств, и это грозит увеличением доли "плохих" долгов и цепочкой неплатежей. Большинство из отраслевых мер были анонсированы ранее.

Если запланированные меры будут выполнены, снижение ВВП в 2020 году ограничится 5-5,5%, а в следующем году начнется восстановление экономики

План нацелен и на развитие тех возможностей, которые проявились в этот необычный кризис: решение проблемы эффективной занятости через связку удаленной занятости с дистанционной системой переподготовки кадров; ускоренная цифровизация госуслуг; быстрое отсечение всего лишнего в регулировании на базе уже принятых временных послаблений для бизнеса; импортозамещение на фоне слабого рубля и проблем у импортеров.

Ключевым риском плана, который предполагает полное открытие экономики к середине следующего года, является вторая волна эпидемии, и он содержит меры для того, чтобы этого не случилось.

Цитата

Максим Решетников, министр экономического развития:

"Нам, очевидно, нужен промежуточный налоговый режим для бизнеса, который уже готов тиражироваться, готов открывать новые точки, готов расти. Для него шок перехода к общей системе налогообложения будет крайне серьезным".

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Земли оцифруют

Текст: Татьяна Карабут
Для сельского хозяйства в проекте Общенационального плана действий упор сделан на повышении конкурентоспособности продукции, эффективности использования земель и снижении издержек агробизнеса.

Предусмотрено создание единой электронной инвестплощадки для земель сельхозназначения. С ее помощью можно будет оценить отдельные участки. Потенциальный инвестор сможет получить готовое решение по тому, какая сельхоздеятельность наиболее востребована в регионе. На эти цели, по одной из последних версий проекта, будет выделено 1,5 млрд рублей до конца 2020 года и 2,3 млрд рублей в 2021 году.

Фото: iStock
В России разработают стратегию развития сельского туризма

В апреле с предложением создать такую цифровую платформу к вице-премьеру Виктории Абрамченко обратилась "­ОПОРА России". По мнению главы организации Александра Калинина, без "цифры" реализовать госпрограмму по вовлечению в оборот сельхозземель 12 млн га к 2030 году невозможно. Сейчас информация о составе, структуре собственности, качестве земель разрознена, а иной раз не соответствует ­действительности.

Дороги построят с опережением графика

Текст: Евгений Гайва
В развитие транспортной инфраструктуры в этом и следующем году планируется направить дополнительные инвестиции до одного трлн рублей, в том числе за счет выпуска долгосрочных инфраструктурных облигаций в рамках государственно-частного партнерства.
Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Евгений Гайва

Меры поддержки транспортной отрасли предусмотрены в проекте Общенационального плана действий по восстановлению экономики. Согласно одной из последних версий документа, нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предполагается выполнить опережающими темпами за четыре года вместо пяти. Всего на мероприятия нацпроекта планируется направить 4,8 трлн рублей.

4,8 трлн рублей направят до 2024 года на строительство, реконструкцию дорог и другие инфраструктурные проекты в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги"

Будут реализованы намеченные ранее проекты по строительству и реконструкции дорог. В их числе строительство Центральной кольцевой дороги Московской области, скоростной автодороги Москва - Нижний Новгород - Казань, автодороги вокруг Екатеринбурга, мостового перехода через реку Зея в Благовещенске, обхода Тольятти, Хабаровска и другие крупные проекты.

Марат Хуснуллин: Дорогу Москва- Казань можно построить за четыре года

Предусмотрены также меры поддержки транспорта. В 2020 году предполагается дополнительно выделить на субсидирование авиаперевозок 3 млрд рублей к уже предусмотренным ранее 5,4 млрд рублей. Ранее правительство выделило 23,4 млрд рублей для поддержки российских авиакомпаний и 10,9 млрд рублей для компенсации затрат аэропортов.

Цитата

Евгений Дитрих, министр транспорта:

"Будет построено и реконструировано 3,5 тысячи км федеральных автодорог и 33 автодорожных моста. Все мосты на сети федеральных дорог к 2024 году будут приведены в нормативное состояние".

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Прививка для службы здоровья

Текст: Ирина Невинная
Регионы еще до окончания эпидемии должны понять, какие изменения потребуются в системе здравоохранения. В программе правительства указаны основные направления этой работы. Понятно, что выделенные на борьбу с COVID-19 миллиарды в итоге послужат укреплению всей медицины. Новые госпитали, оборудование, - все это пригодится в "посткоронавирусной" жизни.

На днях министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыл инфекционный госпиталь в Уфе. Его построили меньше чем за два месяца. Еще 16 клиник возведено или сдается силами военных строителей - от Калининграда до Владивостока. В Севастополе построят мощную - на пять корпусов - больницу скорой помощи. Когда вирус отступит, надо будет решать, как всем этим распорядиться.

Вновь построенные госпитали, и оборудование, и новые вакцины и лекарства - все это пригодится в "посткоронавирусной" жизни

Важный пункт программы - модернизация обязательного медицинского страхования. В минздраве и ФОМС говорят, что нужна оптимизация, но страховые принципы оказания медпомощи надо сохранить.

80 миллиардов рублей получили регионы на подготовку и переоснащение больниц для приема больных COVID-19

"Бюджетная система финансирования практически не сохранилась ни в одной отрасли страны. Система ОМС работает по госзаданиям, когда определяются объемы и тарифы на оказание услуг. Ее дополнительное преимущество в том, что застрахованные получают в лице страховых медорганизаций защитников своих прав", - считает глава ФОМС Елена Чернякова.

Фото: iStock
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Еще одно направление в правительственной программе - доступность новых лекарств и медицинских технологий. За время эпидемии - и это беспрецедентный пример - министерство здравоохранения и правительство пересмотрели и максимально ускорили порядок проведения клинических исследований и регистрации новых инновационных лекарств, вакцин, медтехнологий, отметил глава Ассоциации зарубежных фармпроизводителей Владимир Шипков. Этот опыт может быть перенесен и на времена, когда пандемия закончится. Потому что результат очевиден - пациенты получают возможность лечиться современными препаратами и медтехнологиями намного быстрее. Кстати, когда вакцина от COVID-19 будет создана, прививка войдет в Национальный календарь. Это тоже в планах правительства.

Соцподдержка будет адресной и эффективной

Текст: Елена Манукиян
Новая система, повышающая эффективность соцпомощи гражданам, или "социальное казначейство", заработает уже в декабре этого года. Именно через нее будут назначаться все меры поддержки населению: федеральные, региональные и муниципальные, а также осуществляться мониторинг занятости населения.

Почти 52 млрд рублей предусмотрено в федеральном бюджете на 2021 год на реализацию нового порядка "прямых выплат" по больничным. Оплачивать листы временной нетрудоспособности и детские пособия, предусмотренные социальным страхованием, ФСС будет без привлечения средств работодателей. Также большинство мер соцподдержки гражданам будут предоставляться автоматически в беззаявительном порядке на основании информации о реквизитах банковских счетов в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Фото: istock
В Минтруде сообщили о новых мерах поддержки безработных

Часть мер соцподдержки уже реализуется. Так, более 380 млрд рублей выделено на выплаты семьям с детьми в этом году, сообщили в минтруде. В их числе единовременные - 10 тысяч руб. на детей 3-16 лет; кратковременные - 5 тысяч руб., которые выплачиваются с апреля по июнь на детей до трех лет; бессрочные - ежемесячное пособие нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет. Сегодня сумма пособия составляет 50% от минимального прожиточного минимума, установленного в регионе, и полагается семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. В 2021 году семьи, в которых с учетом выплаты среднедушевой доход семьи не достигнет регионального ПМ, размер пособия увеличится до 100% от него. На эти цели уже заложено 98,8 млрд рублей на 2021 год.

В 2021 году окончательно утвердят расчет нуждаемости семей в ежемесячной выплате. Полученный на прежнем месте работы доход родителя, который встал на учет в центре занятости, учитываться по-прежнему не будет. Также в 2021-м введут единый подход к определению состава семьи. Разночтения в этом вопросе мешают назначению выплат: подчас считаются доходы всех родственников, прописанных в квартире, даже не проживающих в ней, в результате семья теряет право на получение пособия.

Цитата

Антон Котяков, министр труда и соцзащиты:

"Граждане будут получать выплату на ребенка от 3 до 7 лет в размере 50% от регионального прожиточного минимума ежемесячно. К 2021 году мы проанализируем, насколько она достаточна".

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ольга Игнатова

Госуслуги станут техничнее

Текст: Ирина Алпатова
Максимальная цифровизация государственных сервисов и услуг - основной вектор "технологической" части Общенационального плана действий.

Цифровые решения продемонстрировали эффективность в условиях социального дистанцирования, говорит Евгений Ковнир, гендиректор организации "Цифровая экономика". Важно максимально использовать их потенциал при возвращении к привычной жизни.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Справки для кредитных каникул можно подать через портал госуслуг

Проект плана предусматривает создание единой платформы взаимодействия граждан и государства, цифровизацию здравоохранения, создание цифровой образовательной среды. Для бизнеса на портале госуслуг будет создана платформа для выдачи лицензий и разрешений. Изменения коснутся и судебной системы - в проекте плана обозначена проработка правовой базы для возможности проведения судов в режиме видеоконференций.

Кроме цифровизации услуг и сервисов в плане предусмотрена поддержка IT-отрасли - поддержка технологических стартапов и производителей инновационной продукции, в том числе в форме льготных кредитов и лизинга.

Прописанные в документе меры, по мнению Рената Лашина, исполнительного директора ассоциации "Отечественный софт", носят, скорее, общий характер. Вероятно, мероприятия будут конкретизированы после принятия плана профильными министерствами и ведомствами, говорит он.

Удаленную работу признают нормой

Текст: Алексей Дуэль
Электронные технологии в кадровом делопроизводстве, автоматизация учета граждан, оставшихся без работы, и значительное расширение доли удаленной формы занятости в трудовых отношениях должны помочь России преодолеть последствия пандемии коронавируса. Это следует из варианта проекта Общенационального плана действий.
Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Елена Березина

Именно за счет электронных сервисов предполагается модернизировать всю сферу трудовых отношений и оказания государством услуг по содействию занятости. За основу взят опыт портала "Работа в России", который этой весной помог людям, оставшимся без работы, встать на учет в службе занятости и начать получать социальное пособие. Сами службы занятости смогут повысить эффективность своей работы за счет взаимодействия с гражданами и работодателями в рамках единого информационного пространства.

Фото: Сергей Куксин
Удаленная работа получит тот же режим и правила оплаты, что и обычная

Организации должны будут оперативно перейти на электронный кадровый документооборот. Написанные от руки заявления о приеме на работу или об увольнении, бумажные трудовые книжки останутся в прошлом. Сейчас проводится эксперимент по введению электронного кадрового документооборота, в котором участвуют исключительно по желанию. Первые результаты оказались вполне удачными, и теперь его предлагают сделать обязательным для всех.

Делается это с единственной целью - к концу 2021 года уровень безработицы в России не должен превысить 5%. Такой показатель заложен в план как критерий достижения поставленной цели. И второй заявленный маркер - устойчивый рост денежных доходов населения.

Еще одно нововведение касается выпускников вузов и ссузов - для них будут доступные различные формы первого трудоустройства, что должно помочь молодым специалистам без опыта найти достойную работу и начать получать зарплату.

Фото: iStock
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Расширят и возможности дистанционной работы. Она станет доступной для муниципальных и госслужащих, а для перехода на такой тип занятости больше не придется заключать дополнительное соглашение к трудовому договору.

При этом сохранятся все повышенные социальные пособия, в том числе по безработице, чтобы помочь гражданам пережить трудное время.

ЖКХ получит субсидии

Текст: Марина Трубилина
Дома будут строить быстрее - правительство намерено устранить излишние требования в строительной отрасли и ускорить ее цифровизацию, а часть национальных стандартов станет рекомендательной.

"Множество согласований затягивает получение разрешений, документации, ввода объектов в эксплуатацию. Если эти требования сделают рекомендательными, это ускорит объемы строительства", - считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

100 миллиардов рублей составит сумма госгарантий по кредитам для организаций ЖКХ

К работе в стройотрасли планируется привлекать самозанятых граждан, в том числе и граждан СНГ. Это могут быть плиточники, каменщики, сантехники, сварщики. Гражданам это позволит найти работу, застройщику - сэкономить.

В ЕР предлагают снизить максимально допустимую долю расходов на ЖКХ

Организациям ЖКХ будут субсидировать ставки по кредитам и предоставлять госгарантии. На замену лифтов, согласно одной из последних версий проекта Общенационального плана действий, может быть выделено из бюджета около 750 млн рублей в 2020 году и столько же в 2021-м.

Гостиницам помогут погасить долги

Текст: Евгений Гайва
Предприятиям гостинично-туристской сферы могут возместить 50% платежей по процентам, а также предоставить отсрочку выплаты основного долга по привлеченным ранее кредитам. Такие меры включены в подготовленный правительством России проект Общенационального плана действий по восстановлению экономики, с которым ознакомилась "РГ".

Проект также предусматривает снижение ставки по налогу на добавленную стоимость (НДС) для предприятий туристской отрасли до 7%.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Как туристическая отрасль восстанавливается после пандемии

Кроме того, для поддержки отрасли расширят господдержку туроператоров, работающих на рынке внутреннего и въездного туризма за счет формирования новых маршрутов, снижения стоимости авиационных и железнодорожных перевозок. Как указано в версии проекта, на эти цели в 2020 и 2021 годах дополнительно предполагается выделить 14 млрд рублей.

Также предполагается расширять льготное кредитование и субсидировать ввод новых гостиниц и других объектов туристской инфраструктуры. На эти цели, помимо предусмотренных ранее 16,53 млрд рублей, будет дополнительно выделено в этом и следующем году 19,2 млрд рублей.

Туризм был включен в перечень пострадавших в числе первых. Министерство экономического развития и Ростуризм подготовили меры поддержки отрасли. Правительством уже выделено 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам затрат, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией вывоза туристов из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели

Ранее правительство также приняло решение о возможности использования средств фонда персональной ответственности туроператоров для возврата денег туристам, которые приобрели тур на период с начала действия карантинных ограничений до 1 июня. Кроме того, размер взноса туроператоров в сфере выездного туризма в резервный фонд Ассоциации "Турпомощь" на 2020 год составит символический 1 рубль. Введен также мораторий на проверки и применение санкций за несвоевременную подачу налоговой отчетности, дана отсрочка предоставления бухгалтерской и отраслевой отчетности, представлены беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам, отсрочки по арендным платежам, предусмотрен возврат средств при отмене и переносе зрелищных мероприятий, проводимых организациями исполнительских искусств или музеями. Действуют и другие меры, доступные всем компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

Крупные предприятия туротрасли могут воспользоваться беспроцентными кредитами на выплату зарплат, введены моратории на банкротство и на налоговые санкции.

Цитата

Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму:

"Восстановление внутренних турпотоков поможет перезапустить транспорт, культуру, развлекательный сектор, рестораны, торговлю - практически всю сферу услуг".

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Инвестиции перезапустят

Текст: Роман Маркелов
Серьезное падение деловой активности из-за пандемии заставило власти серьезно усилить работу по стимулированию инвестиций. Планируется в том числе вскоре завершить создание механизма защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК) и расширить активность частных инвесторов.

Такие меры перечислены в проекте Общенационального плана действий.

Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае

Государство посодействует росту долгосрочных сбережений населения и созданию "длинных" денег для экономики за счет расширения продаж "народных" облигаций (ОФЗ-н) - предполагается, что их можно будет купить через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Кроме того, будет завершена работа по созданию финансовых онлайн-супермаркетов - маркетплейсов.

Создание механизма СЗПК (через него изначально планировалось привлечь более 30 трлн рублей в экономику) также будет вскоре завершено и поддержит крупные инвестпроекты. Он должен стать своего рода "инвесткодексом", призванным дать крупным внутренним инвесторам гарантии неизменности базовых условий.

Цитата

Антон Силуанов, министр финансов:

"Низкий уровень инвестиций - один из основных сдерживающих факторов для экономического роста".

ТЭК загрузят работой

Текст: Сергей Тихонов
Согласно проекту Общенационального плана действий, поддержка нефтегазовой отрасли будет оказана без привлечения бюджетных средств, за счет налоговых льгот, а также создания механизмов, гарантирующих загруженность предприятий работой.

Для создания стимулов модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) предполагается ввести повышающий коэффициент "1,3" к обратному акцизу на нефтяное сырье для НПЗ, которые возьмут на себя жесткие обязательства по объему вложений в модернизацию и срокам ввода процессов глубокой переработки нефти.

Фото: Istock
Нефтесервис поддержат гарантированным сохранением объемов работ

Развитие нефтегазохимии планируется поддержать введением обратного акциза на этан и СУГ в размере, определяемом от объема инвестиций .

Для поддержки нефтесервиса будет создан фонд незаконченных скважин, который позволит сохранить рабочую загрузку и платежеспособность предприятий. Планируется, что российские нефтянники закажут услуги и оборудование для подготовки новых скважин у нефтесервисных компаний в большем объеме, чем это необходимо в 2020-2021 годах. Скважины пробурят без ввода их в эксплуатацию, который будет осуществляться позднее, по мере восстановления спроса и роста добычи нефти.

Цитата

Александр Новак, Глава минэнерго:

"Без мер поддержки падение заказов для нефтесервиса может составить до 30-40%".

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