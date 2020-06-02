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02.06.2020 16:48
Рубрика: Экономика

Минэнерго: Россия сократила добычу нефти до 8,59 млн баррелей в сутки

Текст: Сергей Тихонов

В рамках Соглашения ОПЕК+ по итогам мая 2020 года среднемесячная добыча нефти в России составила 8.59 млн баррелей в сутки, сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

Фото: ALEXANDER KLEIN / AFP
Будущее сделки ОПЕК+ опять зависит от решения России

По условиям действующей сделки ОПЕК+ Россия обязалась сократить ежедневную добычу до 8,5 млн баррелей в сутки. Теперь нашей стране осталось сократить производство всего на 90 тыс. баррелей в сутки, чтобы выполнить соглашение ОПЕК+ на 100%.

Сделка ОПЕК+ действует с 1 мая 2020 года. В первые два месяца ее участники обязались сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, с июля по конец декабря - 7,7 млн баррелей в сутки, а с начала 2021 года до мая 2022 года - 5,8 млн баррелей.

Сейчас появилась информация, что страны ОПЕК+ рассматривают возможность продлить максимальный уровень сокращение в 9,7 млн баррелей в сутки на срок от 3 до 6 месяцев. Вопрос должен решиться на ближайшем заседании министерского комитета ОПЕК+, которое запланировано на 9-10 июня, но может пройти раньше - 4 июня, если все участники сделки согласятся на перенос даты встречи.

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