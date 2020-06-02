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02.06.2020 08:46
Рубрика: Общество

Минобороны отобрало 50 добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19

Текст: Александр Степанов

Министерство обороны РФ отобрало по всей России 50 добровольцев из числа военнослужащих для испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Как сообщили в военном ведомстве, среди добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата - пять женщин. Все военнослужащие, участвующие в тестировании, уже прошли предварительное обследование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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В Минобороны отметили, что первая группа добровольцев должна уже 3 июня приехать в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны. Там военнослужащие пройдут предварительное углубленное медицинское обследование, и будут подготовлены к проведению эксперимента.

Клинические испытания вакцины будут проводиться на базе 48 ЦНИИ МО РФ. "Там ранее были изучены и успешно испытаны безопасность, иммуногенность и защитная эффективность генно-инженерных вакцин геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины", - подчеркнули в военном ведомстве.

Специалисты института уже завершили доклинические исследования экспериментального образца вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля этого года.

В ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 26 мая, министр обороны Сергей Шойгу доложил, что 48 ЦНИИ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ведет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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