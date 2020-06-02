Мишустин назвал стоимость реализации плана по восстановлению экономики

В общенациональном плане по восстановления экономики 500 мероприятий, его реализация потребует 5 трлн рублей за два года. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на онлайн-встрече с президентом.

Речь также шла и о нацпроектах. "События последних месяцев серьезно повлияли на социально-экономическую сферу в стране, в том числе и на реализацию национальных проектов. Они требуют корректировки", - заявил председатель правительства. Мишустин сообщил, что в течение полутора месяцев кабмин внесет предложения на совет по стратегическому развитию и нацпроектам.

"В случае вашего одобрения будем готовы начать следующий бюджетный цикл с актуализированными показателями", - заключил премьер-министр.