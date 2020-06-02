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Рубрика: Культура

Названы лауреаты онлайн-конкурса молодых пианистов

Текст: Ирина Муравьева
В Доме Музыки назвали лауреатов международного онлайн-конкурса молодых пианистов. Это был первый конкурс пианистов, юные участники которого играли туры, не выходя из своих квартир. 315 пианистов из 21 страны прислали видеозаписи, чтобы жюри смогло отобрать финалистов, а затем лауреатов.

Конкурс был объявлен в апреле Московским международным Домом музыки и Московским международным конкурсом пианистов Владимира Крайнева. По словам организаторов, этой акцией они хотели поддержать юных музыкантов, находящихся на самоизоляции во время пандемии. Пианисты записывали свои программы в домашних условиях. Результаты планировалось объявить не позднее 1 июня 2020 года. Так и случилось, что имена победителей председатель жюри пианист Александр Романовский назвал в прямом эфире, который прошел на странице конкурса Крайнева в социальной сети Facebook в День защиты детей. Александр Романовский рассказал "РГ":

Фото: Пресс-служба проекта "Классика в честь Дворцовой"
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- Мы были безмерно счастливы тому ошеломительному отклику, который получили от участников. Конкурс был организован за очень короткий срок, и прием заявок длился всего около двух недель. Мы получили свыше 300 заявок из самых отдаленных городов России и даже из таких стран, как США, Колумбия, Венесуэла, Таиланд. Думаю, что одним из ключевых факторов успеха стало присутствие в жюри моих коллег - замечательных музыкантов молодого поколения, уже знаменитых и востребованных во всем мире. Это Андрей Гугнин из России и Беатриче Рана из Италии - мои друзья и уважаемые мною музыканты. Они являются настоящими героями для юных пианистов. Беатриче сегодня одна из самых востребованных итальянских пианисток в мире, и многие молодые пианисты, участвовавшие в конкурсе, хотели пообщаться с ней. По сути, это общение и является нашим главным призом, ведь победители смогут посетить мастер-класс онлайн одного из членов жюри.

Организаторы конкурса сразу подчеркивали, что проект устроен по модели конкурса Крайнева и будет проходить в трех возрастных группах: младшей - до 12 лет, средней - 13-15 лет, старшей - от 15 до 23 лет. Лауреатов должно было быть всего девять, но по итогам на призовые места жюри выбрало 21 пианиста - из России, Китая, Японии, США, Италии, Южной Кореи и Казахстана.

Фото: Предоставлено CHINA DAILY
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Первые места разделили: младшие - Елисей Мысин (Россия) и Миша Люй (Китай), средние - Жао Шуханг (Китай), старшие - Сарагоса Адриан и Адамо Лоренцо (Италия).

В качестве призов абсолютно все, кто прислал свои видеозаписи на конкурс, получат специальные дипломы, а лауреатам члены жюри дадут персональные мастер-классы. Кроме того, у всех лауреатов есть теперь возможность без этапа видеоотбора принять участие в IV Конкурсе пианистов Владимира Крайнева, который пройдет в марте 2021 года.

Прямая речь

Александр Романовский, пианист, председатель жюри:

- Объем работы у нас, членов жюри, был колоссальным. Несмотря на то, что мы находились в разных странах, я - в Швейцарии, Беатриче Рана - в Италии, а Андрей Гугнин - в России, мы общались постоянно, используя все средства связи - от телефонных звонков до веб-конференций. Мы подробно обсуждали все выступления, делились впечатлениями, пытались выявить возможности, которые должен сочетать в себе победитель. Важен ведь не только талант исполнителя, но и его характер, работа педагога, занимающегося с учеником. Именно эти факторы повлияли в итоге на распределение призовых мест. Конечно, видеоконкурс - это не новый формат, но наш конкурс имел одно кардинальное отличие: обычно дети записывают свои видео в залах, в школах, в более профессиональных условиях, а здесь мы будто попали к каждому участнику домой и увидели ребят во всей их непосредственности, заглянули в их мир. И они показали, что могут творить в самых необычных и непростых условиях, с которыми мы все столкнулись в последние месяцы Это было трогательно и даже поразительно! В результате вместо запланированных девяти победителей мы отобрали 21 призера и создали дополнительные категории призов.

Справка "РГ"

Жюри конкурса: Александр Романовский (Швейцария), Андрей Гугнин (Россия) и Беатриче Рана (Италия).

Лауреаты в младшей группе: 1 место - Люй Миша (Китай) и Мысин Елисей (Россия), 2 место - Белокопытова Мария (Россия) и Накашима Юлия (Япония), 3 место - Шао Цзыюй (Россия-Китай), Куклин Роберт (Россия) и Лакеева Екатерина (Россия);

В средней группе: 1 место - Жао Шуханг (Китай), 2 место - Сидоров Егор (Россия) и Манхин Лунг (Китай), 3 место - Чен Юкиао (Китай), Гонг Юран (Китай) и Молчан Елизавета (Россия);

В старшей группе: 1 место - Сарагоса Адриан и Адамо Лоренцо (Италия), 2 место - Чечино Элия (Италия) и Хинг Чанг (Китай), 3 место - Чун Лам Ю (Китай), Янг Хансае (Южная Корея), Жакпарова Алия (Казахстан) и Дружинина Полина (Россия).

Видео лауреатов можно посмотреть на официальном канале Дома музыки на YouTube.

Культура Музыка Классика Классика с Ириной Муравьевой

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