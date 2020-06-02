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02.06.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Audi Q7 добрался до российских дилеров

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Кроссовер Audi Q7, переживший основательный рестайлинг летом 2019 года, доехал до дилерских центров марки в России. Цена на автомобиль начинается от 4 805 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Audi.
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Напомним, в ходе рестайлинга Audi Q7 получил восьмиугольную решётку, оптику в стиле флагманского Q8, другие бампер и воздухозаборники. Незначительно изменился задний бампер, появились другие задние фонари, соединённые между собой хромированной ламелью. Салон был унифицирован по набору опций и архитектуре с Audi Q8 и A8, в частности, модель обзавелась парой тачскринов на центральном тоннеле.

В России Audi Q7 "2020 предложен с единственным мотором: дизельной V-образной "шестёркой" мощностью 249 л.с., которая спарена с 8-диапазонным "автоматом". В стандартной комплектации "Ку-седьмому" положена система полного привода quattro.

Фото: Пресс-служба Audi.

В "базе" кроссовер оснащён светодиодными фарами (за доплату доступна матричная оптика), передними сиденьями с подогревом и электроприводом регулировок, двухзонным климат-контролем, парковочным ассистентом, круиз-контролем с лимитером, камерой заднего вида, электроприводом крышки багажника, мультимедийной системой с экраном 8.8 дюйма.

Фото: Пресс-служба Audi.
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В качестве опций доступны: панорамная крыша, адаптивная пневмоподвеска, отделка салона алькантарой, автоматический парковщик, система ночного видения с функцией распознавания пешеходов, проекционный дисплей и другое оборудование.

Традиционно конкуренты Audi оказались дороже: за 245-сильный Mercedes-Benz GLE 300d 4Matic просят не менее 5 040 000 рублей, BMW X5 xDrive 30d стоит 5 190 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Audi.
#Audi