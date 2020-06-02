Онлайн-презентации ИТ-компаний перенесены из-за протестов в США

Из-за массовых протестов, которые начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, крупные ИТ-компании, такие как Sony, Google, Electronic Arts и другие объявили о том, что онлайн-ивенты, запланированные в ближайшее время, не состоятся. Об этом сообщает Bloomberg.

Sony объявила о том, что презентация, которая должна была пройти 4 июня, не состоится в назначенный срок. "Мы понимаем, что игроки по всему миру с нетерпением ждут подробностей об играх, которые появятся вместе с PlayStation 5. Однако сейчас не лучшее время для такого мероприятия, и поэтому мы решили перенести презентацию и позволить более важным голосам быть услышанными", - говорится в сообщении компании, опубликованном в официальном Twitter компании.

Крупнейший издатель игр - Electronic Arts - также объявил о том, что презентация Madden NFL 21 (симулятора американского футбола), тоже не состоится на этой неделе: "Мы поддерживаем афроамериканское сообщество наших игроков, друзей, коллег и партнеров, - говорится в официальном заявлении компании. - Наше внимание сосредоточено на действиях, которые помогут изменить ситуацию с несправедливым обращением и систематической предвзятостью, которая ущемляет нации и наш мир. Мы найдем другое время, чтобы поговорить о футболе".

В Google перенесли презентацию, посвященную новой версии Android: "Мы хотели бы рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать". Первоначально мероприятие должно было состояться 3 июня, но новой даты у него пока нет. Компания пообещала поделиться подробностями в "ближайшее время".