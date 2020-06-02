Определены финалисты премии "Большая книга"

Сегодня, 2 июня, на онлайн-церемонии был объявлен список финалистов 15-го сезона Национальной литературной премии "Большая книга".

Председатель Совета экспертов Михаил Бутов назвал 13 работ пятнадцати авторов, которые поборются за победу в этом сезоне.

Список финалистов пятнадцатого сезона:

1. Василий Авченко, Алексей Коровашко. "Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке".

2. Григорий Аросев, Евгений Кремчуков. "Деление на ночь".

3. Ксения Букша. "Чуров и Чурбанов".

4. Наталья Громова. "Насквозь"

5. Михаил Елизаров. "Земля".

6. Шамиль Идиатуллин. "Бывшая Ленина".

7. Александр Иличевский. "Чертёж Ньютона"

8. Тимур Кибиров. "Генерал и его семья".

9. Алексей Макушинский. "Предместья мысли. Философическая прогулка".

10. Дина Рубина. "Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин Книга 2. Белые лошади Книга 3. Ангельский рожок"

11. Павел Селуков. "Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы".

12. София Синицкая. "Сияние "жеможаха"".

13. Евгений Чижов. "Собиратель рая".

Далее наступает самый ответственный этап: жюри "Большой книги" - Литературной академии - предстоит выбрать трех финалистов этого года.

Уже скоро в крупнейшем книжном рекомендательном сервисе на русском языке с аудиторией 5,5 млн человек LiveLib начнется народное голосование. Каждый сможет проголосовать за понравившееся произведение.

Произведения пятнадцатого сезона премии "Большая книга" будут доступны по ссылке.