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Рубрика: Культура
Проект: РГ-Медиа

Определены финалисты премии "Большая книга"

Сегодня, 2 июня, на онлайн-церемонии был объявлен список финалистов 15-го сезона Национальной литературной премии "Большая книга".

Председатель Совета экспертов Михаил Бутов назвал 13 работ пятнадцати авторов, которые поборются за победу в этом сезоне.

Список финалистов пятнадцатого сезона:

1. Василий Авченко, Алексей Коровашко. "Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке".

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2. Григорий Аросев, Евгений Кремчуков. "Деление на ночь".

3. Ксения Букша. "Чуров и Чурбанов".

4. Наталья Громова. "Насквозь"

5. Михаил Елизаров. "Земля".

6. Шамиль Идиатуллин. "Бывшая Ленина".

7. Александр Иличевский. "Чертёж Ньютона"

8. Тимур Кибиров. "Генерал и его семья".

9. Алексей Макушинский. "Предместья мысли. Философическая прогулка".

10. Дина Рубина. "Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин Книга 2. Белые лошади Книга 3. Ангельский рожок"

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11. Павел Селуков. "Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы".

12. София Синицкая. "Сияние "жеможаха"".

13. Евгений Чижов. "Собиратель рая".

Далее наступает самый ответственный этап: жюри "Большой книги" - Литературной академии - предстоит выбрать трех финалистов этого года.

Уже скоро в крупнейшем книжном рекомендательном сервисе на русском языке с аудиторией 5,5 млн человек LiveLib начнется народное голосование. Каждый сможет проголосовать за понравившееся произведение.

Произведения пятнадцатого сезона премии "Большая книга" будут доступны по ссылке.

Культура Литература Медиацентр "РГ": Отчеты о мероприятиях Премия "Большая книга" РГ-Видео

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