Опубликован календарь матчей РПЛ до конца сезона

Чемпионат страны по футболу возобновится 19 июня, а завершится 22 июля. За это время командам предстоит сыграть восемь туров, а также провести матчи Кубка России, финал которого состоится 25 июля.
Как известно, после возобновления чемпионата на стадионах разрешат присутствовать не более 10% зрителей, для клубов также разработан специальный режим безопасности из-за распространения COVID-19. Клубы уже приступили к тренировкам, по нескольку раз сдав тест на коронавирус и наличие антител к нему.
В первый день возобновленного сезона, 19 июня, пройдут два матча: "Крылья Советов" примут "Ахмат", а "Сочи" - "Ростов". Три матча состоятся 20 июня: ЦСКА примет "Зенит", "Урал" - "Рубин", а "Арсенал" - "Спартак". 21 июня тур завершится тремя матчами: "Уфа" - "Тамбов", "Локомотив" - "Оренбург" и "Краснодар" - "Динамо".
Полное расписание оставшихся матчей сезона:
19 июня 18:00 - "Крылья Советов" - "Ахмат"
19 июня 20:00 - "Сочи" - "Ростов"
20 июня 14:00 - "Урал" - "Рубин"
20 июня 16:30 - "Арсенал" - "Спартак"
20 июня 19:00 - ЦСКА - "Зенит"
21 июня 15:00 - "Уфа" - "Тамбов"
21 июня 17:30 - "Локомотив" - "Оренбург"
21 июня 20:00 - "Краснодар" - "Динамо"
Четвертьфинал Кубка России: 23-25 июня
26 июня 18:00 - "Ахмат" - "Сочи"
26 июня 20:30 - "Зенит" - "Крылья Советов"
27 июня 14:00 - "Оренбург" - "Краснодар"
27 июня 16:30 - "Спартак" - "Уфа"
27 июня 17:30 - "Рубин" - "Локомотив"
27 июня 19:00 - "Динамо" - ЦСКА
27 июня 20:00 - "Ростов" - "Арсенал"
28 июня 16:30 - "Урал" - "Тамбов"
30 июня 18:00 - "Локомотив" - "Крылья Советов"
30 июня 20:30 - ЦСКА - "Спартак"
1 июля 15:00 - "Оренбург" - "Урал"
1 июля 15:00 - "Уфа" - "Рубин"
1 июля 17:30 - "Тамбов" - "Зенит"
1 июля 17:30 - "Арсенал" - "Ахмат"
1 июля 20:00 - "Ростов" - "Краснодар"
1 июля 20:00 - "Сочи" - "Динамо"
4 июля 16:30 - "Динамо" - "Арсенал"
4 июля 18:30 - "Крылья Советов" - "Ростов"
4 июля 18:30 - "Спартак" - "Тамбов"
4 июля 20:30 - "Ахмат" - ЦСКА
4 июля 20:30 - "Локомотив" - "Сочи"
5 июля 16:30 - "Уфа" - "Урал"
5 июля 18:30 - "Рубин" - "Оренбург"
5 июля 20:30 "Краснодар" - "Зенит"
7 июля 18:30 - "Тамбов" - "Ахмат"
7 июля 20:30 - "Арсенал" - "Крылья Советов"
8 июля 16:00 - "Оренбург" - ЦСКА
8 июля 18:00 - "Зенит" - "Сочи"
8 июля 20:30 - "Ростов" - "Уфа"
8 июля 20:30 "Спартак" - "Локомотив"
9 июля 17:00 - "Урал" - "Динамо"
9 июля 20:30 - "Рубин" - "Краснодар"
11 июля 16:00 - "Арсенал" - "Тамбов"
11 июля 18:30 - "Ахмат" - "Зенит"
11 июля 20:30 - "Сочи" - "Спартак"
12 июля 14:00 - "Оренбург" - "Ростов"
12 июля16:30 "Локомотив" - "Уфа"
12 июля 18:30 - "Динамо" - "Крылья Советов"
12 июля 18:30 - ЦСКА - "Рубин"
12 июля 20:30 - "Краснодар" - "Урал"
15 июля 16:00 - "Урал" - "Арсенал"
15 июля 16:00 - "Крылья Советов" - "Краснодар"
15 июля 18:00 - "Рубин" - "Ростов"
15 июля 18:00 - "Спартак" - "Ахмат"
15 июля 20:30 - "Локомотив" - ЦСКА
15 июля 20:30 - "Зенит" - "Оренбург"
16 июля 18:00 - "Уфа" - "Динамо"
16 июля 20:30 - "Тамбов" - "Сочи"
Полуфиналы Кубка России: 18-19 июля
22 июля 19:00 "Ростов" - "Зенит"
22 июля 19:00 "Краснодар" - "Ахмат"
22 июля 19:00 ЦСКА - "Тамбов"
22 июля 19:00 "Динамо" - "Оренбург"
22 июля 19:00 "Рубин" - "Спартак"
22 июля 19:00 "Крылья Советов" - "Сочи"
22 июля 19:00 "Уфа" - "Арсенал"
22 июля 19:00 "Урал" - "Локомотив"
Финал Кубка России: 25 июля