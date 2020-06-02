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02.06.2020 17:13
Рубрика: Спорт

Опубликован календарь матчей РПЛ до конца сезона

Текст: Максим Домчев
Российская Премьер-лига опубликовала календарь матчей до конца нынешнего чемпионата, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Чемпионат страны по футболу возобновится 19 июня, а завершится 22 июля. За это время командам предстоит сыграть восемь туров, а также провести матчи Кубка России, финал которого состоится 25 июля.

Фото: РИА Новости
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Как известно, после возобновления чемпионата на стадионах разрешат присутствовать не более 10% зрителей, для клубов также разработан специальный режим безопасности из-за распространения COVID-19. Клубы уже приступили к тренировкам, по нескольку раз сдав тест на коронавирус и наличие антител к нему.

В первый день возобновленного сезона, 19 июня, пройдут два матча: "Крылья Советов" примут "Ахмат", а "Сочи" - "Ростов". Три матча состоятся 20 июня: ЦСКА примет "Зенит", "Урал" - "Рубин", а "Арсенал" - "Спартак". 21 июня тур завершится тремя матчами: "Уфа" - "Тамбов", "Локомотив" - "Оренбург" и "Краснодар" - "Динамо".

Полное расписание оставшихся матчей сезона:

23-тур

19 июня 18:00 - "Крылья Советов" - "Ахмат"

19 июня 20:00 - "Сочи" - "Ростов"

20 июня 14:00 - "Урал" - "Рубин"

20 июня 16:30 - "Арсенал" - "Спартак"

20 июня 19:00 - ЦСКА - "Зенит"

21 июня 15:00 - "Уфа" - "Тамбов"

21 июня 17:30 - "Локомотив" - "Оренбург"

21 июня 20:00 - "Краснодар" - "Динамо"

Четвертьфинал Кубка России: 23-25 июня

24 тур

26 июня 18:00 - "Ахмат" - "Сочи"

26 июня 20:30 - "Зенит" - "Крылья Советов"

27 июня 14:00 - "Оренбург" - "Краснодар"

27 июня 16:30 - "Спартак" - "Уфа"

27 июня 17:30 - "Рубин" - "Локомотив"

27 июня 19:00 - "Динамо" - ЦСКА

27 июня 20:00 - "Ростов" - "Арсенал"

28 июня 16:30 - "Урал" - "Тамбов"

25 тур

30 июня 18:00 - "Локомотив" - "Крылья Советов"

30 июня 20:30 - ЦСКА - "Спартак"

1 июля 15:00 - "Оренбург" - "Урал"

1 июля 15:00 - "Уфа" - "Рубин"

1 июля 17:30 - "Тамбов" - "Зенит"

1 июля 17:30 - "Арсенал" - "Ахмат"

1 июля 20:00 - "Ростов" - "Краснодар"

1 июля 20:00 - "Сочи" - "Динамо"

26 тур

4 июля 16:30 - "Динамо" - "Арсенал"

4 июля 18:30 - "Крылья Советов" - "Ростов"

4 июля 18:30 - "Спартак" - "Тамбов"

4 июля 20:30 - "Ахмат" - ЦСКА

4 июля 20:30 - "Локомотив" - "Сочи"

5 июля 16:30 - "Уфа" - "Урал"

5 июля 18:30 - "Рубин" - "Оренбург"

5 июля 20:30 "Краснодар" - "Зенит"

27 тур

7 июля 18:30 - "Тамбов" - "Ахмат"

7 июля 20:30 - "Арсенал" - "Крылья Советов"

8 июля 16:00 - "Оренбург" - ЦСКА

8 июля 18:00 - "Зенит" - "Сочи"

8 июля 20:30 - "Ростов" - "Уфа"

8 июля 20:30 "Спартак" - "Локомотив"

9 июля 17:00 - "Урал" - "Динамо"

9 июля 20:30 - "Рубин" - "Краснодар"

28 тур

11 июля 16:00 - "Арсенал" - "Тамбов"

11 июля 18:30 - "Ахмат" - "Зенит"

11 июля 20:30 - "Сочи" - "Спартак"

12 июля 14:00 - "Оренбург" - "Ростов"

12 июля16:30 "Локомотив" - "Уфа"

12 июля 18:30 - "Динамо" - "Крылья Советов"

12 июля 18:30 - ЦСКА - "Рубин"

12 июля 20:30 - "Краснодар" - "Урал"

29 тур

15 июля 16:00 - "Урал" - "Арсенал"

15 июля 16:00 - "Крылья Советов" - "Краснодар"

15 июля 18:00 - "Рубин" - "Ростов"

15 июля 18:00 - "Спартак" - "Ахмат"

15 июля 20:30 - "Локомотив" - ЦСКА

15 июля 20:30 - "Зенит" - "Оренбург"

16 июля 18:00 - "Уфа" - "Динамо"

16 июля 20:30 - "Тамбов" - "Сочи"

Полуфиналы Кубка России: 18-19 июля

30 тур

22 июля 19:00 "Ростов" - "Зенит"

22 июля 19:00 "Краснодар" - "Ахмат"

22 июля 19:00 ЦСКА - "Тамбов"

22 июля 19:00 "Динамо" - "Оренбург"

22 июля 19:00 "Рубин" - "Спартак"

22 июля 19:00 "Крылья Советов" - "Сочи"

22 июля 19:00 "Уфа" - "Арсенал"

22 июля 19:00 "Урал" - "Локомотив"

Финал Кубка России: 25 июля

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