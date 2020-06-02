Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обратился к жителям США в связи с беспорядками.

Овечкин не остался в стороне от происходящих в США беспорядков из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук сотрудников полиции. Российский форвард призвал американцев заботиться друг о друге.

"Покойся с миром, Джордж Флойд. Грустно наблюдать происходящее вокруг. Нам очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим, нужно уметь слушать и меняться. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности, заботьтесь друг о друге и о своей семье", - написал Овечкин в Twitter.

RIP George Floyd 💔so sad to see what happening everywhere and DC!! it is so important for us to respect and love each other no matter what we look like!!!! We need listen and do change...pls stay safe....take care each other and family 🙏🙏🙏 — Alex Ovechkin (@ovi8) June 2, 2020

Беспорядки в США начались после того, как полицейский Дерек Шовин при задержании Флойда надавил ледащему на земле мужчине коленом на шею. Тот не мог дышать, о чем неоднократно говорил сотрудникам полиции, но те на его слова не обратили внимания. В итоге Флойд умер в больнице, а по городам США началась волна протестов.

Шовин был взят под стражу, а остальные сотрудники полиции, принимавшие участие в задержании Флойда были уволены.