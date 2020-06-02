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02.06.2020 10:43
Рубрика: В мире

Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков

Текст: Максим Домчев

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обратился к жителям США в связи с беспорядками.

Фото: AP Photo/Julio Cortez
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков

Овечкин не остался в стороне от происходящих в США беспорядков из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук сотрудников полиции. Российский форвард призвал американцев заботиться друг о друге.

"Покойся с миром, Джордж Флойд. Грустно наблюдать происходящее вокруг. Нам очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим, нужно уметь слушать и меняться. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности, заботьтесь друг о друге и о своей семье", - написал Овечкин в Twitter.

Беспорядки в США начались после того, как полицейский Дерек Шовин при задержании Флойда надавил ледащему на земле мужчине коленом на шею. Тот не мог дышать, о чем неоднократно говорил сотрудникам полиции, но те на его слова не обратили внимания. В итоге Флойд умер в больнице, а по городам США началась волна протестов.

Шовин был взят под стражу, а остальные сотрудники полиции, принимавшие участие в задержании Флойда были уволены.

В мире США Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин

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