Правда ли, что моторное масло в жестяных банках не подделывают

В магазинах автотоваров можно встретить пластиковые канистры с маслом уважаемых европейских брендов. Азиаты предпочитают разливать его в жестяные банки: якобы, так товар лучше сохраняется и его невозможно подделать.

Десять лет назад это было правдой: если на банке было написано, что масло сделано в Японии, этому можно было верить. Сейчас на рынке все больше продукции, которая лишь притворяется японской. Но производство такого масла может быть налажено в Китае или в России, а от Японии у фирмы остается только юридический адрес.

Даже если при производстве соблюдается технология, закуплено хорошее оборудование, то продукт не всегда по качеству будет соответствовать японскому стандарту. Дело в используемых материалах и основе. Производители берут их у крупных поставщиков - российских или китайских - и делают масло под японской маркой. Оно может быть неплохим, но заявленному качеству будет уступать.

Главная тройка японских производителей - это JX Nippon Oil Energy, Idemitsu Kousan Co и Cosmo Co. Материалы первых двух используются для Honda, Nissan и Mitsubishi, третьего - для Mazda и Subaru. Даже этих производителей активно подделывают и продукцию разливают в жестяные банки, пишет aif.ru.

Как отличить подделку? Японская тара будет выглядеть идеально. Никаких грубых спаек, вмятен. Однако если такую канистру вы решили купить в придорожной мастерской, то не факт, что внутри будет именно то, что заявлено на упаковке. Использованная тара активно продается, после чего в нее можно залить любое масло.

Если вы хотите купить действительно брендовую продукцию, то берите ее у крупных и известных поставщиков. Да, масло будет стоить дороже, но риск нарваться на сомнительный товар сводится к минимуму.