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02.06.2020 18:01
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В РАН отреагировали на приближение к Земле астероида 2002 NN4

Текст: Ольга Орлова

Астероид 2002 NN4, максимальное приближение которого к Земле ожидается 6 июня, не представляет опасности для нее. Об этом рассказали в РАН.

Небесное тело приблизится к Земле на расстояние в 5,9 миллиона километров. Размер самого астероида оценивается в 250-570 метров. А это считается незначительным для масштабов нашей планеты.

Фото: Kansas State University
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По словам члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Бориса Шустова, подобные небесные тела прилетают на расстояние в пять миллионов километров буквально каждую неделю. "Я к этому абсолютно спокойно отношусь, - цитирует ученого Газета.ru, - Это как на каждый восход Луны реагировать".

Волноваться стоит, если на расстоянии геостационарной орбиты пролетает астероид размером в километр.

Вероятность столкновения астероида 2002 NN4 с Землей также ничтожно мала. Об этом ранее заявил астроном Владимир Коваль. Траектория может измениться под влиянием силы притяжения планет или их спутников, но лишь теоретически.

Общество Наука Общество Космос

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