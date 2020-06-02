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02.06.2020 10:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Частные медцентры временно освободят от платежей по аренде

Текст: Ирина Огилько
В Москве расширен список отраслей бизнеса, которые могут быть освобождены от арендных платежей за городскую землю и недвижимость. На помощь могут рассчитывать более 1,3 тысячи московских частных медцентров, временно приостановивших или огранивших свою работу из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Арендные каникулы на четыре месяца с марта по июнь включительно смогут оформить 1,3 тысяч индивидуальных предпринимателей и организаций, работающих в сфере здравоохранения. Представители этого бизнеса смогу сэкономить на аренде около 677,3 млн рублей. "Город создает все возможные условия для того, чтобы предприниматели могли сохранить свое дело и остаться в системе здравоохранения столицы, обеспечивая москвичам современный и доступный медицинский сервис", - сказал вице-мэр.

Фото: Istock
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Ранее, согласно принятым мерам поддержки столичного бизнеса, от оплаты аренды за городскую землю и недвижимость были освобождены компании, работающие в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, а также организации из сектора туризма, общественного питания, торговли, предоставления гостиничных и бытовых услуг. Всего более 11 тысяч компаний.

Напомним, что для отмены платежей по аренде городских земель и помещений, предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года направить в департамент городского имущества обращения в свободной форме. К ним нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы, если она должна быть приостановлена в соответствии с принятыми законами. Обращения принимаются онлайн через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru и на бумаге по почте в адрес департамента горимущества.

Как отметили в департаменте городского имущества, сейчас частные клиники и стоматологии арендуют у города 175 земельных участков, общей площадью 37 га и 1145 нежилых помещений общей площадью 218,4 тысячи кв. м. Как правило, они располагаются в отдельных зданиях или на первых этажах жилых домов практически во всех округах столицы. Срок аренды нежилых площадей не превышает десяти лет, а земли - 49 лет.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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