Число машин на дорогах Москвы за неделю выросло на 210 тысяч

Число автомобилей на столичных дорогах за последнюю неделю выросло на 210 тысяч, достигнув 1 июня почти 2,7 миллиона. Вместе с непрекращающимся дождем это приводит к пробкам: в понедельник вечером загруженность дорог достигла 6 баллов впервые за время режима повышенной готовности.

Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения столицы. "Количество машин на дорогах Москвы каждый день растет. За вчерашний день, 1 июня, по дорогам передвигалось 2,68 миллиона автомобилей. По сравнению с прошлым понедельником количество машин вчера было больше на 210 тысяч", - объяснили в ведомстве ТАСС.

Напомним, 1 июня в столице начал действовать второй этап смягчения ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Были открыты парки, разрешены пешие прогулки, а также возобновили работу непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг. Очевидно, что из дома выехали как клиенты этих отраслей, так и их сотрудники.