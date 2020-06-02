Ливень и сильный ветер ожидаются в Москве в среду

В среду в столице ожидаются сильные дожди с грозами и сильный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

По данным спасателей, с юга на север столичного региона пройдет стихия. Она будет сопровождаться сильным дождем с грозой, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Спасатели рекомендуют в непогоду воздержаться от поездок на личном транспорте, не укрываться под деревьями и не парковать транспорт под шаткими конструкциями.

Ранее синоптики сообщили "РГ", что выпасть 3 июня в столице может до 20 миллиметров осадков или около трети от месячной нормы. Не исключены подтопления низинных территорий.