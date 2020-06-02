В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Брянские следователи возбудили уголовное дело о физическом истязании ребенка и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.

- Ребенок находился у приемных родителей с двухлетнего возраста, с 2014 года. У них шестеро своих детей, отец злоупотребляет спиртным. Сейчас девочка в больнице, - рассказал "РГ" представитель СК по Брянской области Александр Афонин.

Нашли ребенка сотрудники прокуратуры - на момент их визита девочка была в грязной одежде, без еды и присмотра. В ходе расследования будет дана оценка и действиям работников органов опеки, сообщили в СК. Среди статей УК, по которым возбуждено дело, есть и 293: ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе.