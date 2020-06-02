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02.06.2020 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Текст: Антон Валагин (Брянск)

Брянские следователи возбудили уголовное дело о физическом истязании ребенка и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.

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- Ребенок находился у приемных родителей с двухлетнего возраста, с 2014 года. У них шестеро своих детей, отец злоупотребляет спиртным. Сейчас девочка в больнице, - рассказал "РГ" представитель СК по Брянской области Александр Афонин.

Нашли ребенка сотрудники прокуратуры - на момент их визита девочка была в грязной одежде, без еды и присмотра. В ходе расследования будет дана оценка и действиям работников органов опеки, сообщили в СК. Среди статей УК, по которым возбуждено дело, есть и 293: ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск

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