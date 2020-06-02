В Москве открыли новый сервис с графиком отключений горячей воды

Столичные энергетики открыли дополнительный сервис с графиком отключений горячей воды.

Как уже сообщала "РГ", адреса домов и даты отключений были доступны на online.moek.ru. Но из-за многочисленных запросов сайт рухнул. Но сервис продолжает работать, отмечают в пресс-службе "МОЭК". По аналогичным принципам все действует на moek.ru. Достаточно вбить свой адрес.

Напомним, что из-за режима самоизоляции график отключений, необходимых для подготовки сетей к зиме, сдвинули. Воду не будут отключать раньше 1 июля.