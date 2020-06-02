Заработал информационный сервис с графиком отключений горячей воды в Москве

В Москве сегодня заработал информационный сервис, с помощью которого жители могут узнать график отключений горячей воды. Подробности рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- Информационный сервис сделан максимально удобным для пользователей, - отметил заместитель мэра. - Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения работ".

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что отключения горячей воды в Москве в этом году начнутся с 1 июля. "Горячее водоснабжение отключается на срок до десяти дней, это необходимо для проведения профилактических работ на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения", - пояснил Петр Бирюков.

По его словам, будут выполнены гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километрах тепловых сетей для выявления потенциально ненадежных участков. "В прошлом году их было отремонтировано более 13 тысяч, что позволило предотвратить технологические нарушения в отопительный период и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей", - подчеркнул заместитель мэра.

Он отметил, что в этом году с учетом режима самоизоляции старт отключения горячей воды по решению мэра Москвы был перенесен с конца мая на 1 июля.

Петр Бирюков заверил, что сокращение срока работ никак не отразится на их качестве, они будут завершены, как и в прошлые годы, к 1 сентября.

Сервис размещен на сайте "МОЭК Онлайн" и на официальном портале правительства Москвы.