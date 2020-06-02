Минздрав РТ прокомментировал видео с фельдшером, пнувшим пациента

Министерство здравоохранения Татарстана прокомментировало инцидент с сотрудником скорой помощи и пациентом. На днях в Сети появилось видео, на кадрах которого работник "скорой" ногами пытается привести в чувство лежавшего на земле человека. Медиков вызвали прохожие, увидевшие мужчину, который был не в состоянии передвигаться самостоятельно.

По информации пресс-службы ведомства, на видео попала только часть инцидента. Когда медики приехали по вызову, выяснилось, что помогать нужно мужчине без определенного места жительства, который находился в нетрезвом состоянии. Он кричал, что в помощи не нуждается, что "скорую" не вызывал, и все это сопровождал бурной бранью.

В пресс-службе уточняют, что несмотря на это медики решили все же оказать ему помощь, но мужчина начал размахивать руками и ногами, стал приставать к сотруднице СМП, расстегнул ширинку, делал намеки сексуального характера и пытался справить естественную нужду на ее форму. Медики так и не смогли осмотреть мужчину и вызвали полицейских. При этом они не стали писать заявление на неадекватного человека и вернулись к работе.

Тем временем, по поручению прокурора РТ Ильдуса Нафикова надзорным ведомством также начата проверка по данному инциденту.