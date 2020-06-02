Сбежавшего из зала суда кузбассовца отправили в колонию на 17 лет

17 лет особого режима получил по приговору суда 33-летний житель Междуреченска за дерзкий побег из-под стражи.

Побег был совершен 29 января текущего года. В здании одного из районных судов Новокузнецка начальник конвойной службы вывел подсудимого в туалет. И получил от него серию ударов кулаком в лицо.

Нанесший их злоумышленник, покинув здание суда, скрылся в неизвестном направлении.

Задержали мужчину лишь через несколько дней в подъезде одной из городских многоэтажек. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, а поступок свой объяснил тем, что не хотел отбывать большой срок, к которому его приговорили. В действиях же начальника конвойной службы, попавшего в больницу с гематомой, ушибами, ранами подбородка и шеи, при расследовании уголовного дела нарушений закона выявлено не было.

- По совокупности преступлений Заводский районный суд назначил ранее судимому фигуранту наказание в виде 17-ти лет лишения свободы в колонии особого режима, - сообщила официальный представитель СУ СК по Кузбассу Надежда Ананьева. - Он признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, а также побеге из-под стражи.