Омские селекционеры вывели новые сорта цветной пшеницы, которые помогут повысить иммунитет, защитив от болезней и вирусов.

Хлеб из новой пшеницы - полезнее, вкуснее и долго не черствеет. Фото: Светлана Сибина

И сумели окультурить пырей до уровня многолетней пшеницы. Посеял один раз - и семь лет собирай урожай. Перспективные разработки высоко оценили эксперты "Сколково".

"В цветных сортах омских ученых отражены главные тренды мировой селекции и здорового питания. Они интересны своими функциональными свойствами и даже могут внести вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией", - считает эксперт Московской школы управления "Сколково" Николай Дурманов.

Способы лечения этой инфекции связаны, поясняет он, с цинком, ионы которого в клетку переносят флавоноиды, антоцианы. Синее, фиолетовое и черное омское зерно отличает повышенное содержание этих важных компонентов.

Обычно человек получает антоцианы с ягодами, фруктами и овощами. Исследования доказывают, что эти вещества гасят свободные радикалы - источники многих болезней. Тем самым помогают организму сопротивляться инфекциям и болезням. Но ягоды - это сезонные продукты, а хлеб у человека на столе - каждый день.

"В фиолетовом зерне антоцианы расположены в оболочке, поэтому оно предназначено для хлеба грубого помола, повышенное содержание в котором пищевых волокон улучшает пищеварение", - рассказал "РГ" доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства Омского государственного аграрного университета Владимир Шаманин.

В зерне синего цвета полезные вещества находятся внутри семени, и оно подходит для выпечки массовых сортов хлеба. Скрещивая фиолетовую "краску" с синей, ученые получили черную. Антоцианов в таком зерне еще больше. "Цветные добавки делают булку не только полезнее, но ароматнее и вкуснее. Такой хлеб долго не черствеет", - уверяет Шаманин.

Первый сорт с фиолетовой окраской омские селекционеры создали еще в конце прошлого века. Но разработку тогда не оценили, отправив ее на "полку". И лишь в начале 2000-х, когда мировые исследования в сфере медицины и диетологии доказали прорывные профилактические свойства элементов, содержащихся в цветной пшенице, омичи снова вернулись к этой теме. И ведут исследования в тандеме с Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.

Ученые уже создали новую устойчивую к болезням коллекцию пшеницы. Один из сортов - "Элемент-22" - дает более 60 центнеров с гектара.

Еще одно востребованное направление - замена однолетних зерновых на многолетние. Традиционная пшеница почти исчерпала генетический потенциал устойчивости.

И ученые решили довести до ее уровня сорняк - пырей. "Эти культуры генетически близки, - рассказывает Шаманин. - И в этом году новый сорт - "Сова" - уже включен в Госреестр по всем регионам России. Раз посеешь, семь лет собираешь урожай". Вместо двух центнеров, необходимых для посева гектара пашни, "Совы" потребуется всего пять килограммов.

А когда созревает колос, стебли остаются зелеными и вместо соломы получается хлебное сено. На каждую тонну зерна приходится до семи тонн кормов для животных. И это еще не все. Белка и кальция в новом зерне на четверть выше, чем в пшенице, а фолиевой кислоты, которая улучшает зрение, в пырее больше в десять раз. Недавно ученые создали фиолетовую "Сову" с максимальными антиоксидантными свойствами.