Небольшая река Кола в Мурманской области до сих пор была известна лишь любителям северной природы и семужьей рыбалки. Но теперь она прогремела на всю страну: паводок разрушил железнодорожный мост на перегоне между станциями Выходной и Кола. Единственная железнодорожная нитка между Кольским Заполярьем и Большой землей, которая несла на себе около 60 процентов от общего грузопотока Мурманской области, была перерезана.

Все началось 30 мая, вода сдвинула одну из опор моста, искривив железнодорожные пути. Железнодорожники и региональные власти среагировали оперативно: движение через мост было запрещено, и начались восстановительные работы. Между станцией Выходной и Мурманском были организованы автобусные рейсы, которыми прибывающих пассажиров доставляли в Мурманск, а отбывающих везли в Выходной для посадки в поезда. Предполагалось, что ремонт моста удастся завершить за 2-3 недели. Однако 1 июня в воду рухнули два центральных пролета. К счастью, обошлось без жертв. Назван другой срок ликвидации аварии: железнодорожное сообщение с Мурманском может быть восстановлено до конца месяца, заявил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По факту обрушения моста Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Чтобы построить новый мост, нужно около полугода, да и то работы можно будет начать лишь после того, как уровень воды упадет

За 20-30 дней можно восстановить железнодорожное движение лишь по временной схеме, с ограничениями. Чтобы построить новый мост, нужно около полугода, да и то работы можно будет начать лишь после того, как уровень воды упадет. Кроме того, не исключено, что придется менять фундамент опор и увеличивать его отверстие, чтобы повысить устойчивость конструкции к подобным явлениям природы. Но решит ли это проблему?

О нехватке пропускной способности Мурманского отделения ОЖД говорят уже не первый год. Как отметил гендиректор "Ленгипротранса" Дмитрий Голубовский, главная проблема участка Волховстрой - Мурманск связана с тем, что из 1320 километров его длины более 340 километров составляют однопутные участки, что ограничивает его пропускную способность.

Развивать логистическую инфраструктуру северо-западной части российский Арктики начали "с конца", считает академик РАЕН Михаил Григорьев, член Делового совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

- Развитие Мурманского транспортного узла, - говорит он, - надо было начинать с увеличения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. На совещании 30 апреля под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина поставлена задача увеличить перевозки с 28 до 44 миллионов тонн в год к 2023 году, а не к 2035-му, как планировали ранее. Но может ли пропустить такой объем грузов колея Мурманского отделения Октябрьской железной дороги? Ответ -нет.

Да, мост, возможно, восстановят быстро. Но необходимо учесть нынешние планы развития Арктики. "Если учесть, что за 2019 год только через порт Мурманск грузопоток составил 24 миллиона тонн, то мост должен быть рассчитан, - подчеркивает Михаил Григорьев, - исходя из грузооборота порядка 70 миллионов тонн".

Справка "РГ"

Наиболее массовый груз, перевалка которого идет через Мурманскую область, - это уголь. В 2019 году объем грузооборота угля составил около 16 миллионов тонн. Кроме того, в июне из региона предполагалось отправить около 600 тысяч тонн железорудного концентрата.