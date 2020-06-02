По факту обрушения моста в Мурманской области возбуждено дело

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело в связи с обрушением железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области. Расследование ведется в рамках статьи "нарушение требований в области транспортной безопасности".

Напомним, 30 мая на перегоне между станциями "Кола" и "Выходной" была подтоплена насыпь опоры моста. Произошло это, по данным регионального управления МЧС из-за интенсивного таяния снега, река Кола вышла из берегов.

На месте происшествия сразу же начались восстановительные работы. Движение по мосту было закрыто.

Накануне пострадавшая опора не выдержала напора реки и произошло обрушение. Обошлось без пострадавших - в опасной зоне никого не было.

За последнюю неделю в Мурманской области зафиксировано восемь серьезных подтоплений территории. В поселке Мурмаши оказался затоплен пешеходный мост, в Мурманске в зоне подтопления оказался участок Восточной объездной дороги.